https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleye-ediliyor-1074834888.html

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T15:55+0300

2023-08-22T15:55+0300

2023-08-22T15:55+0300

türkiye

orman

orman yangını

çanakkale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074834730_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_86cec8600bf5ffbb131314f6559eee20.jpg

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi.Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldıEkipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.'Can kaybı veya yaralanan yok'Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-yumakli-duyurdu-antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074685873.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman, orman yangını, çanakkale