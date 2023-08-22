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https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleye-ediliyor-1074834888.html
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T15:55+0300
2023-08-22T15:55+0300
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Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi.Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldıEkipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.'Can kaybı veya yaralanan yok'Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-yumakli-duyurdu-antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074685873.html
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orman, orman yangını, çanakkale
orman, orman yangını, çanakkale

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:55 22.08.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZÇanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ
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Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

'Can kaybı veya yaralanan yok'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.
Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.
Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.
Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.
Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
Antalya Akseki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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