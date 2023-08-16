https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-yumakli-duyurdu-antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074685873.html
Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T10:30+0300
2023-08-16T10:30+0300
2023-08-16T10:30+0300
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antalya
orman yangını
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahale etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-orman-yangini-1074664580.html
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antalya, orman yangını
Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahale etmişti.