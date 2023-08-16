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Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahale etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-orman-yangini-1074664580.html
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antalya, orman yangını
antalya, orman yangını

Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

10:30 16.08.2023
© AA / Mustafa HatipoğluAntalya Akseki
Antalya Akseki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahale etmişti.
Antalya’da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
TÜRKİYE
Antalya'da orman yangını
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