https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-yumakli-duyurdu-antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074685873.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T10:30+0300

2023-08-16T10:30+0300

2023-08-16T10:30+0300

türkiye

antalya

orman yangını

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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahale etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-orman-yangini-1074664580.html

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