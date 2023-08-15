https://sputniknews.com.tr/20230815/antalyada-orman-yangini-1074664580.html
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:14+0300
2023-08-15T15:14+0300
2023-08-15T15:14+0300
türkiye
video
antalya
yangın
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074664130_0:181:2620:1655_1920x0_80_0_0_de40b1c6d3e60baa0e008fe082a6a2d5.png
Yangın öğle saatlerinde Kuyucak Mahallesinde çıktı.Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074664130_87:0:2534:1835_1920x0_80_0_0_1b81fea2095042ff78ca23533995b537.png
Antalya’da orman yangını
Antalya’da orman yangını
2023-08-15T15:14+0300
true
PT1S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, antalya, yangın, orman yangını, видео
video, antalya, yangın, orman yangını, видео
Antalya'da orman yangını
Abone ol
Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın öğle saatlerinde Kuyucak Mahallesinde çıktı.
Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor.