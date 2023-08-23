https://sputniknews.com.tr/20230823/gelibolu-yarimadasinda-makilik-alanda-yangin-cikti-1074872878.html

Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı

Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülemeden, yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T16:49+0300

2023-08-23T16:49+0300

2023-08-23T16:49+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

yangın

gelibolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074872705_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_92210a6860817f55ee36f5dbbc757f6a.jpg

Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı. Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı. Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/canli---canakkalede-yangin-alevler-yagcilar-koyunde-evlere-ulasti-1074844406.html

türkiye

çanakkale

gelibolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, orman yangını, yangın, gelibolu