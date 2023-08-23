https://sputniknews.com.tr/20230823/gelibolu-yarimadasinda-makilik-alanda-yangin-cikti-1074872878.html
Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülemeden, yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T16:49+0300
2023-08-23T16:49+0300
2023-08-23T16:49+0300
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çanakkale
orman yangını
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gelibolu
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Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı. Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı. Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/canli---canakkalede-yangin-alevler-yagcilar-koyunde-evlere-ulasti-1074844406.html
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çanakkale, orman yangını, yangın, gelibolu
çanakkale, orman yangını, yangın, gelibolu
Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
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Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülemeden, yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı. Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı. Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.