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CANLI | Çanakkale'de yangın: Alevler Yağcılar köyünde evlere ulaştı
CANLI | Çanakkale'de yangın: Alevler Yağcılar köyünde evlere ulaştı
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen yerlerden Yağcılar köyünde alevler evlere ulaştı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'nin Kayadere köyünde yangın - Sputnik Türkiye

CANLI | Çanakkale'de yangın: Alevler Yağcılar köyünde evlere ulaştı

23:00 22.08.2023
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Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen yerlerden Yağcılar köyünde alevler evlere ulaştı.
Çanakkale merkezde çıkan orman yangını, Kepez beldesi başta olmak üzere Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde devam ediyor. Kayadere köyünde alevlerle mücadele sürüyor. Yağcılar köyünde ise yangının evlere ulaştığı, evlerin güvenlik amacıyla boşaltılmış olduğu bildiriliyor.
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00:04 23.08.2023
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
00:00 23.08.2023
Çanakkale'de yangın evlere ulaştı
Çanakkale'nin Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alevler Merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.
Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.
23:53 22.08.2023
Adalet Bakanı Tunç'tan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylıklar dileyerek, şunları kaydetti:
"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla."
23:22 22.08.2023
AFAD: Damyeri mevkiinde müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir
Çanakkale'deki orman yangınında son duruma ilişkin AFAD sosyal medya üzerinden ayrıntıları paylaştı.
23:05 22.08.2023
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: 4 kişi dumandan etkilendi
Dün, 22:17
23:02 22.08.2023
Yağcılar köyünde çok sayıda ev yanıyor
Alevler Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri mücadele ediyor. Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.
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