https://sputniknews.com.tr/20230824/bakan-yumakli-yanginlardaki-son-durumu-acikladi-butun-kosullar-dune-gore-lehimize-devam-ediyor-1074884671.html

Bakan Yumaklı, yangınlardaki son durumu açıkladı: Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor

Bakan Yumaklı, yangınlardaki son durumu açıkladı: Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarında son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Bugün dünden daha iyi... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T00:49+0300

2023-08-24T00:49+0300

2023-08-24T00:49+0300

türkiye

çanakkale

ibrahim yumaklı

yangın

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bölgedeki orman yangınında 36. saatte olduklarını söyledi.Bugün ülke genelinde 16 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 14'ünün kontrol altına alındığını kaydetti.Yumaklı, 2 yangının halen devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:'4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar mücadeleye devam ediyor'Vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı.Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dün öğleden itibaren ve şu an itibarıyla devam eden süreçte en büyük tesellimiz ve memnuniyetimiz elbette herhangi bir can kaybının olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorÇanakkale-Çan kara yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçakların su alma ve trafiğine engel olmama adına. Saat 22.00 itibarıyla da sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu" değerlendirmesini yaptı.Yumaklı, yangını söndürmek için gün boyu cansiperane mücadele eden herkese teşekkür ederek "İnşallah umuyorum ve diliyorum ki yarın çok daha güzel haberleri sizlere verebilelim. Bu yolda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor" dedi.Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.Bakan Yumaklı, ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile 200 personelin müdahalede bulunduğunu, söndürme çalışmalarının gece boyu süreceğini sözlerine ekledi.

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