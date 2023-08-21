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AK Partili il başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
AK Partili il başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yaşamını... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T08:18+0300
2023-08-21T08:19+0300
türkiye
kaza
ak parti
motosiklet
zonguldak
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Ş.G'nin (50) kullandığı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki plakalı motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpıştı.Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.Öte yandan kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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kaza, ak parti, motosiklet, zonguldak
kaza, ak parti, motosiklet, zonguldak

AK Partili il başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

08:18 21.08.2023 (güncellendi: 08:19 21.08.2023)
© İHA / MURAT SULUCAK-AW012444Zonguldak
Zonguldak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA / MURAT SULUCAK-AW012444
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş.G'nin (50) kullandığı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki plakalı motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpıştı.
Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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