https://sputniknews.com.tr/20230612/savci-sayanin-yegeninin-basina-kursun-isabet-etti-1072309990.html

Savcı Sayan'ın yeğeninin başına kurşun isabet etti

Savcı Sayan'ın yeğeninin başına kurşun isabet etti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde yorgun mermiyle başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan, ambulans uçakla Ankara’ya sevk... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T06:51+0300

2023-06-12T06:51+0300

2023-06-12T06:51+0300

türkiye

savcı sayan

kurşun

düğün

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Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan bir düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sayan'ın (20), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, buradan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa konularak Ankara'ya gönderildi. Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Sayan'ın yakınları havalimanında hazır bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230525/kalp-krizi-geciren-savci-sayan-allaha-sukur-durumum-cok-iyi-1071540715.html

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savcı sayan, kurşun, düğün