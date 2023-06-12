https://sputniknews.com.tr/20230612/savci-sayanin-yegeninin-basina-kursun-isabet-etti-1072309990.html
Savcı Sayan'ın yeğeninin başına kurşun isabet etti
Savcı Sayan'ın yeğeninin başına kurşun isabet etti
Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde yorgun mermiyle başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan, ambulans uçakla Ankara’ya sevk... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T06:51+0300
2023-06-12T06:51+0300
2023-06-12T06:51+0300
türkiye
savcı sayan
kurşun
düğün
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Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan bir düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sayan'ın (20), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, buradan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa konularak Ankara'ya gönderildi. Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Sayan'ın yakınları havalimanında hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/kalp-krizi-geciren-savci-sayan-allaha-sukur-durumum-cok-iyi-1071540715.html
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savcı sayan, kurşun, düğün
savcı sayan, kurşun, düğün
Savcı Sayan'ın yeğeninin başına kurşun isabet etti
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde yorgun mermiyle başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan bir düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sayan'ın (20), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, buradan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa konularak Ankara'ya gönderildi.
Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Sayan'ın yakınları havalimanında hazır bulundu.