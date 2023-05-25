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Kalp krizi geçiren Savcı Sayan: 'Allah'a şükür durumum çok iyi'
Kalp krizi geçiren Savcı Sayan: 'Allah'a şükür durumum çok iyi'
Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak anjiyo yapılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kendisini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T02:29+0300
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türkiye
savcı sayan
kalp
ağrı
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Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs akşamı Aydın’da kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sayan, hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu. Bir müddet kontrol altında tutulan Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Hastaneden taburcu olmasının ardından kendisini sağlığına kavuşturan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör'ü ziyaret eden Savcı Sayan, "Cuma günü geçirdiğim kalp krizinde büyük çaba gösterip beni sağlığıma kavuşturan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör hocamızı bugün ziyaret edip teşekkür ettim. Tekrar kontrolden geçtim. Allah’a şükür durumum çok iyi" ifadelerini kullandı.
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savcı sayan, kalp, ağrı
savcı sayan, kalp, ağrı

Kalp krizi geçiren Savcı Sayan: 'Allah'a şükür durumum çok iyi'

02:29 25.05.2023
© İHA / MURAT UÇKAÇAydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak anjiyo yapılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak anjiyo yapılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA / MURAT UÇKAÇ
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Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak anjiyo yapılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kendisini sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Hasan Güngör'ü ziyaret etti. Sayan, "Tekrar kontrolden geçtim. Allah'a şükür durumum çok iyi" dedi.
Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs akşamı Aydın’da kalp krizi geçirdi.
Kriz sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sayan, hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu. Bir müddet kontrol altında tutulan Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Hastaneden taburcu olmasının ardından kendisini sağlığına kavuşturan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör'ü ziyaret eden Savcı Sayan, "Cuma günü geçirdiğim kalp krizinde büyük çaba gösterip beni sağlığıma kavuşturan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör hocamızı bugün ziyaret edip teşekkür ettim. Tekrar kontrolden geçtim. Allah’a şükür durumum çok iyi" ifadelerini kullandı.
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