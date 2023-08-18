https://sputniknews.com.tr/20230818/lavrov-kuresel-onemdeki-kararlar-alinirken-her-ulkenin-gorusu-dikkate-alinmali-1074749216.html
Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı
Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel önemdeki kararların alınmasında her ülkenin görüşünün dikkate alınmasından yana olduklarını söyledi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:46+0300
2023-08-18T16:46+0300
2023-08-18T16:46+0300
sergey lavrov
rusya
tataristan
konstantin kolpakov
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'na mesaj gönderdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov tarafından okunan mesajda Lavrov, "Rusya, küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin sesinin dikkate alınmasını tutarlı bir şekilde savunuyor. Rus diplomasisi, bizim gibi eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme değerlerini savunan herkesle en yakın işbirliğine açık" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rus-ve-cinin-pasifikte-ortak-devriye-gorevi-devam-ediyor-1074748419.html
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sergey lavrov, rusya, tataristan, konstantin kolpakov
sergey lavrov, rusya, tataristan, konstantin kolpakov
Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel önemdeki kararların alınmasında her ülkenin görüşünün dikkate alınmasından yana olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'na mesaj gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov tarafından okunan mesajda Lavrov, "Rusya, küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin sesinin dikkate alınmasını tutarlı bir şekilde savunuyor. Rus diplomasisi, bizim gibi eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme değerlerini savunan herkesle en yakın işbirliğine açık" ifadelerini kullandı.