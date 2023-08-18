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https://sputniknews.com.tr/20230818/lavrov-kuresel-onemdeki-kararlar-alinirken-her-ulkenin-gorusu-dikkate-alinmali-1074749216.html
Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı
Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel önemdeki kararların alınmasında her ülkenin görüşünün dikkate alınmasından yana olduklarını söyledi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:46+0300
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sergey lavrov
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'na mesaj gönderdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov tarafından okunan mesajda Lavrov, "Rusya, küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin sesinin dikkate alınmasını tutarlı bir şekilde savunuyor. Rus diplomasisi, bizim gibi eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme değerlerini savunan herkesle en yakın işbirliğine açık" ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, rusya, tataristan, konstantin kolpakov
sergey lavrov, rusya, tataristan, konstantin kolpakov

Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı

16:46 18.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel önemdeki kararların alınmasında her ülkenin görüşünün dikkate alınmasından yana olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'na mesaj gönderdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov tarafından okunan mesajda Lavrov, "Rusya, küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin sesinin dikkate alınmasını tutarlı bir şekilde savunuyor. Rus diplomasisi, bizim gibi eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme değerlerini savunan herkesle en yakın işbirliğine açık" ifadelerini kullandı.
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