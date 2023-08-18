Lavrov: Küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin görüşü dikkate alınmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'na mesaj gönderdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov tarafından okunan mesajda Lavrov, "Rusya, küresel önemdeki kararlar alınırken her ülkenin sesinin dikkate alınmasını tutarlı bir şekilde savunuyor. Rus diplomasisi, bizim gibi eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme değerlerini savunan herkesle en yakın işbirliğine açık" ifadelerini kullandı.