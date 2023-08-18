https://sputniknews.com.tr/20230818/rus-ve-cinin-pasifikte-ortak-devriye-gorevi-devam-ediyor-1074748419.html

Rus ve Çin’in Pasifik’te ortak devriye görevi devam ediyor

Rus ve Çin’in Pasifik’te ortak devriye görevi devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çinli savaş gemilerinin Pasifik’te üçüncü ortak deniz devriye görevi sırasında, daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T16:37+0300

2023-08-18T16:37+0300

2023-08-18T16:37+0300

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

deniz

savunma

ekonomi

tatbikat

doğu çin denizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068370374_0:61:1506:908_1920x0_80_0_0_2f5360c13048397ec6d36b5979089eb0.jpg

Rus ve Çin savaş gemilerinin şu anda Doğu Çin Denizi’nde bulunduğu ve devriye görevi başladığı günden bu yana en az 6 bin 400 kilometre kat ettiği bildirilen açıklamada, iki ülke denizcilerinin bu süre içinde anti-denizaltı tatbikat gerçekleştirdi, ‘düşman’ savaş uçaklarının saldırısını püskürttü, denizde kurtarma eğitimini yaptı, helikopterlerin gemi güvertesine iniş-kalkış becerilerini geliştirildi.Doğu Çin Denizi’nde, savaş gemilerine gıda ve yakıt ikmali tatbikatı yapıldı ve hareket halindeyken malların çapraz şekilde nakli uygulandı.Rusya-Çin üçüncü ortak deniz devriyesinin amacının, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Asya-Pasifik Bölgesi’nde barış ve istikrarı korumak, deniz gözlem görevini yerine getirmek ve iki ülkenin denizdeki ekonomik faaliyetiyle ilgili tesislerin korumasını sağlamak olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

doğu çin denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, deniz, ekonomi, tatbikat, doğu çin denizi