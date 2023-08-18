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Rus ve Çin’in Pasifik’te ortak devriye görevi devam ediyor
Rus ve Çin’in Pasifik’te ortak devriye görevi devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çinli savaş gemilerinin Pasifik’te üçüncü ortak deniz devriye görevi sırasında, daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:37+0300
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rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
deniz
savunma
ekonomi
tatbikat
doğu çin denizi
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Rus ve Çin savaş gemilerinin şu anda Doğu Çin Denizi’nde bulunduğu ve devriye görevi başladığı günden bu yana en az 6 bin 400 kilometre kat ettiği bildirilen açıklamada, iki ülke denizcilerinin bu süre içinde anti-denizaltı tatbikat gerçekleştirdi, ‘düşman’ savaş uçaklarının saldırısını püskürttü, denizde kurtarma eğitimini yaptı, helikopterlerin gemi güvertesine iniş-kalkış becerilerini geliştirildi.Doğu Çin Denizi’nde, savaş gemilerine gıda ve yakıt ikmali tatbikatı yapıldı ve hareket halindeyken malların çapraz şekilde nakli uygulandı.Rusya-Çin üçüncü ortak deniz devriyesinin amacının, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Asya-Pasifik Bölgesi’nde barış ve istikrarı korumak, deniz gözlem görevini yerine getirmek ve iki ülkenin denizdeki ekonomik faaliyetiyle ilgili tesislerin korumasını sağlamak olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, deniz, ekonomi, tatbikat, doğu çin denizi
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, deniz, ekonomi, tatbikat, doğu çin denizi

Rus ve Çin’in Pasifik’te ortak devriye görevi devam ediyor

16:37 18.08.2023
© Sputnik / УПСИ МО РФIran, Rusya, Çin ortak tatbikatı
Iran, Rusya, Çin ortak tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çinli savaş gemilerinin Pasifik’te üçüncü ortak deniz devriye görevi sırasında, daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.
Rus ve Çin savaş gemilerinin şu anda Doğu Çin Denizi’nde bulunduğu ve devriye görevi başladığı günden bu yana en az 6 bin 400 kilometre kat ettiği bildirilen açıklamada, iki ülke denizcilerinin bu süre içinde anti-denizaltı tatbikat gerçekleştirdi, ‘düşman’ savaş uçaklarının saldırısını püskürttü, denizde kurtarma eğitimini yaptı, helikopterlerin gemi güvertesine iniş-kalkış becerilerini geliştirildi.
Doğu Çin Denizi’nde, savaş gemilerine gıda ve yakıt ikmali tatbikatı yapıldı ve hareket halindeyken malların çapraz şekilde nakli uygulandı.
Rusya-Çin üçüncü ortak deniz devriyesinin amacının, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Asya-Pasifik Bölgesi’nde barış ve istikrarı korumak, deniz gözlem görevini yerine getirmek ve iki ülkenin denizdeki ekonomik faaliyetiyle ilgili tesislerin korumasını sağlamak olduğu kaydedildi.
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