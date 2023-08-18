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ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html
ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
Hollanda, ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladığını duyurdu. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T15:30+0300
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Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD’nin Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını açıkladı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ollongren, “ABD’nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor” ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teşekkür ederek “Bu adım, Ukrayna’nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html
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abd, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, hollanda, hollanda savunma bakanlığı, kajsa ollongren
abd, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, hollanda, hollanda savunma bakanlığı, kajsa ollongren

ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'

15:30 18.08.2023 (güncellendi: 15:36 18.08.2023)
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023
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Hollanda, ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladığını duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD’nin Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını açıkladı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ollongren, “ABD’nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor” ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teşekkür ederek “Bu adım, Ukrayna’nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı” değerlendirmesinde bulundu.
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