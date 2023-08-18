https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html
ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
Hollanda, ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladığını duyurdu. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T15:30+0300
2023-08-18T15:30+0300
2023-08-18T15:36+0300
ukrayna krizi
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f-16
ukrayna krizi
ukrayna
hollanda
hollanda savunma bakanlığı
kajsa ollongren
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Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD’nin Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını açıkladı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ollongren, “ABD’nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor” ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teşekkür ederek “Bu adım, Ukrayna’nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html
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abd, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, hollanda, hollanda savunma bakanlığı, kajsa ollongren
ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
15:30 18.08.2023 (güncellendi: 15:36 18.08.2023) Abone ol
Hollanda, ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladığını duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD’nin Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını açıkladı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ollongren, “ABD’nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor” ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teşekkür ederek “Bu adım, Ukrayna’nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı” değerlendirmesinde bulundu.