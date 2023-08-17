https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-talimatlari-aldik-1074708935.html

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşına zam açıklaması: Talimatları aldık

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşına zam açıklaması: Talimatları aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T09:28+0300

2023-08-17T09:28+0300

2023-08-17T09:29+0300

ekonomi

emekli

memur zammı

memur maaşı

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu İşveren Heyeti bugün yeni teklifini sunacak. Bakan Işıkhan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yürüttükleri Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren oldukça geniş ve kapsamlı içeriğe sahip karar süreçleri olduğunu söyledi.Belirlenecek mali ve sosyal hakların yaklaşık 6 milyon kişiyi ve ailesini yakından ilgilendirdiğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:"Böylesine önemli bir süreci hassasiyetle yürütmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerini 1 Ağustos itibarıyla başlatmıştık. Sürecin başında sendika ve konfederasyonlarımız, Kamu İşveren Heyetimize kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını içeren 936 talep ilettiler.Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu. Şu anda müzakereleri sürdürüyoruz."Görüşmelerde yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in üçer aylık dönemlik artışlarla 2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam talebinde bulunduğunu anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:"Kamu İşveren Heyeti olarak ilk teklifimiz 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 şeklinde oldu. Ancak teklifimizin, Memur-Sen tarafından revize edilmesi talep edildi. Bu sebeple çalışma takvimimiz doğrultusunda, bugün yeni teklifimizi sunmak üzere yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yine çalışma takvimimize uygun olarak tüm paydaşların son teklifini 22 Ağustos itibarıyla vermesi gerekiyor."'Teklifler sunulur, uygun bulunur ya da bulunmaz'Işıkhan, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılacağını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Tabii hangi şartlarda olursa olsun amacımız süreci en kısa sürede karara bağlamak. Ancak ben görüşmelerin uzlaşmayla neticeleneceğini düşünüyorum, umuyorum. Aslında bugüne kadar ki görüşmelerimizin, sağduyunun, anlayışın ve nezaketin hakim olduğu bir ortamda gerçekleşmesi bunun bir işaretidir. Elbette bu bir pazarlık sürecidir. Teklifler sunulur, uygun bulunur ya da bulunmaz. Bu gayet doğal bir seyirdir. İnşallah süreç tüm paydaşları memnun edecek şekilde, sağduyu, ortak akıl ve uzlaşma içerisinde karara bağlanacak. Ben şimdiden ülkemiz ve çalışma hayatımız adına hayırlı olmasını diliyorum."Emekli maaşına zam yapılacak mı?Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230816/memur-ve-emeklilerin-ocak-maasi-hesaplandi-olasi-zam-orani-ve-rakam-belli-oldu-1074682243.html

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emekli, memur zammı, memur maaşı