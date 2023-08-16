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https://sputniknews.com.tr/20230816/memur-ve-emeklilerin-ocak-maasi-hesaplandi-olasi-zam-orani-ve-rakam-belli-oldu-1074682243.html
Memur ve emeklilerin 'ocak' maaşı hesaplandı: Olası zam oranı ve rakam belli oldu
Memur ve emeklilerin 'ocak' maaşı hesaplandı: Olası zam oranı ve rakam belli oldu
Toplu sözleşmede belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayındaki memur ve emekli maaşlarına zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur aylıklarına zam... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T08:08+0300
2023-08-16T08:12+0300
ekonomi
memur
emekli
emekli maaşı
zam
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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamunun zam teklifini 2024 yılının ilk yarısında yüzde 14, 2. yarısında yüzde 9; 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 olarak açıkladı.Kritik tarih 22 AğustosHabertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, görüşme sürecinde hükümetin maaş zammı teklifini revize etmesi bekleniyor. Hükümetin nihai teklifi 22 Ağustos’ta belli olacak. Bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun 31 Ağustos’a kadar vereceği karar nihai karar olacak.Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması halinde temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 31.91 olacak. Bu durumda yüzde 24.44’lük enflasyon farkı doğacak. Peki, ocak ayında maaş zamları ne olacak?Memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zamOcak ayında memurlara öncelikle yüzde 24.44 oranındaki enflasyon farkı verilecek. Toplu sözleşme zammı, hükümetin ilk teklifindeki gibi yüzde 14 olursa enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam yapılacak.Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak.Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa, maaş zamları da bu oranların üzerine çıkacak.En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Yüzde 14’lük toplu sözleşme zammı verilmesi durumunda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak.Yüzde 20’lik toplu sözleşme zammında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL, bekâr en düşük memur maaşı da 30.423 TL olacak.Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?Emekli memurların maaşları ocak ayında çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı yüzde 14 toplu sözleşme zammında 14.014 TL, yüzde 20 toplu sözleşme zammında ise 14.745 TL olacak.Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik yılsonu enflasyon tahmini tutarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230815/memur-ve-emekli-zamminda-olasi-senaryolar-belli-oldu-gozler-persembe-gununde-1074650309.html
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memur, emekli, emekli maaşı, zam
memur, emekli, emekli maaşı, zam

Memur ve emeklilerin 'ocak' maaşı hesaplandı: Olası zam oranı ve rakam belli oldu

08:08 16.08.2023 (güncellendi: 08:12 16.08.2023)
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
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Toplu sözleşmede belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayındaki memur ve emekli maaşlarına zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur aylıklarına zam enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamunun zam teklifini 2024 yılının ilk yarısında yüzde 14, 2. yarısında yüzde 9; 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 olarak açıkladı.

Kritik tarih 22 Ağustos

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, görüşme sürecinde hükümetin maaş zammı teklifini revize etmesi bekleniyor. Hükümetin nihai teklifi 22 Ağustos’ta belli olacak. Bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun 31 Ağustos’a kadar vereceği karar nihai karar olacak.
Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması halinde temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 31.91 olacak. Bu durumda yüzde 24.44’lük enflasyon farkı doğacak. Peki, ocak ayında maaş zamları ne olacak?

Memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam

Ocak ayında memurlara öncelikle yüzde 24.44 oranındaki enflasyon farkı verilecek. Toplu sözleşme zammı, hükümetin ilk teklifindeki gibi yüzde 14 olursa enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam yapılacak.
Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak.
Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa, maaş zamları da bu oranların üzerine çıkacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 14’lük toplu sözleşme zammı verilmesi durumunda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak.
Yüzde 20’lik toplu sözleşme zammında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL, bekâr en düşük memur maaşı da 30.423 TL olacak.

Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

Emekli memurların maaşları ocak ayında çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı yüzde 14 toplu sözleşme zammında 14.014 TL, yüzde 20 toplu sözleşme zammında ise 14.745 TL olacak.
Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik yılsonu enflasyon tahmini tutarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.
Memur zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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