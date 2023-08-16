https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yilmazdan-istifalarla-ilgili-aciklama-1074701883.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan istifalarla ilgili açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan istifalarla ilgili açıklama
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Denizli'deki istifalarla ilgili “Yerel seçimlerde aday olmak isteyen teşkilat... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T21:28+0300
2023-08-16T21:28+0300
2023-08-16T21:28+0300
türkiye
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmayı hedeflediklerini bildirdi.Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan öncülüğünde kentte birçok projenin hayata geçirildiğini, çalışmalarından dolayı Zolan'a teşekkür ettiğini belirtti.Yılmaz, geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı sorunları kullanarak fitne yaymaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, tüm olumsuzlukların üstesinden gelecek siyasi irade, birikim ve gücün AK Parti teşkilatlarında bulunduğunu anlattı.Yarın yerel seçim yapılsa hazır durumda olduklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var'Denizli ve ülke genelinde yaşanan istifalar hakkında bilgi veren Yılmaz, “Yerel seçimler noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz tüm illerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin Türkiye Yüzyılı’nda Ak Parti belediyeciliğiyle buluşmasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için teşkilatlarımızdan aday olmak isteyen arkadaşlarımızın, MYK tarafından belirlenen son müracaat tarihi 24 Ağustos 2023’tür. Son müracaat tarihi 24 Ağustos olduğu için bu konuda niyetleri ve hedefleri olan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız yavaş yavaş istifa etmeye başlamış olabilirler. Denizli’de de istifa etmiş olanlar, bu hedefle yapmış olabilirler. Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var. İnşallah hayırlısı olur. Bu süreç bütün teşkilat mensupları için geçerli” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-partide-istifalar-1074685125.html
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan istifalarla ilgili açıklama
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Denizli'deki istifalarla ilgili “Yerel seçimlerde aday olmak isteyen teşkilat mensuplarımız, bu niyetle istifa etmiş olabilir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmayı hedeflediklerini bildirdi.
Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan öncülüğünde kentte birçok projenin hayata geçirildiğini, çalışmalarından dolayı Zolan'a teşekkür ettiğini belirtti.
Yılmaz, geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı sorunları kullanarak fitne yaymaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, tüm olumsuzlukların üstesinden gelecek siyasi irade, birikim ve gücün AK Parti teşkilatlarında bulunduğunu anlattı.
Yarın yerel seçim yapılsa hazır durumda olduklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hedefimiz tüm şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin Türkiye Yüzyılı'yla yükselen değer olan AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını sağlamaktır. Tüm seçimlerde olduğu gibi hedefimiz 31 Mart 2024'te yeni bir başarı öyküsü yazmaktır. Allah'ın izniyle o gün de bunun en güzel örneğini vereceğiz. Çok şükür AK Parti belediyeciliğinin hakim olduğu her bir ilimiz, ilçemiz, beldemizde gönüller buluşmuş, kentlerimiz kalkınmış. Denizli'de de bunun en güzel örneklerini görmekteyim."
'Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var'
Denizli ve ülke genelinde yaşanan istifalar hakkında bilgi veren Yılmaz, “Yerel seçimler noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz tüm illerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin Türkiye Yüzyılı’nda Ak Parti belediyeciliğiyle buluşmasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için teşkilatlarımızdan aday olmak isteyen arkadaşlarımızın, MYK tarafından belirlenen son müracaat tarihi 24 Ağustos 2023’tür. Son müracaat tarihi 24 Ağustos olduğu için bu konuda niyetleri ve hedefleri olan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız yavaş yavaş istifa etmeye başlamış olabilirler. Denizli’de de istifa etmiş olanlar, bu hedefle yapmış olabilirler. Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var. İnşallah hayırlısı olur. Bu süreç bütün teşkilat mensupları için geçerli” diye konuştu.