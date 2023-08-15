https://sputniknews.com.tr/20230815/prof-dr-pampal-sanssiz-konumlari-var-diyerek-uyardi-kirilma-ihtimali-olan-faylari-acikladi-1074649327.html

Prof. Dr. Pampal, 'Şanssız konumları var' diyerek uyardı: Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı

Prof. Dr. Pampal, 'Şanssız konumları var' diyerek uyardı: Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı

Malatya'da büyüklüğü 4'ün üzerindeki depremlerin ardından gözler bölgeye çevrildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu depremlerden ziyade Malatya çevresinde... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T07:23+0300

2023-08-15T07:23+0300

2023-08-15T07:28+0300

türkiye

deprem

malatya

süleyman pampal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074649173_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_29abd0b8a5679d7a78a7efbdc09d962a.jpg

Son günlerde Malatya'da kısa aralıklarla meydana gelen depremler gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu depremlerin artçı olup olmadığı kafalardaki en büyük soru işaretini oluşturmaya devam ediyor.Prof. Dr. Süleyman Pampal, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, Malatya'da yaşanan depremlerin artçı olduğunu vurguladı. Pampal, şunları söyledi:"Bunlar kesinlikle artçı depremler. Zaten 6 Şubat'taki büyük depremlerde burada yüzey kırığı tespit edildi. Bunlar artçı, yeni bir fayın yeni ya da daha büyük bir deprem üretmesi söz konusu değil. Batı uçta Göksun civarında yoğun artçı oldu ve o zaman da 'Adana-Savrun Fayı kırılacak' tartışmaları yaşanmıştı. Böyle bir şey yok. Bölgede batıya doğru kırılmış taze kırıklar var. Bu da büyük depremle ortaya çıkmış artçılardan."'Kırılmaya yüz tutmuş başka faylar var'Malatya’nın deprem tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Prof. Dr. Pampal, başka fayların varlığına da dikkat çekti. Prof. Dr. Pampal, Türkiye’de 10-20 fay değil, binlerce fayın varlığının farkında olunması gerekliliğini vurgulayarak bölgedeki durumu şöyle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20230812/malatyada-48-buyuklugunde-deprem-1074588973.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, malatya, süleyman pampal