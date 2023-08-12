https://sputniknews.com.tr/20230812/malatyada-48-buyuklugunde-deprem-1074588973.html
Malatya'da 1 dakika arayla 2 deprem
Malatya'da 1 dakika arayla 2 deprem
AFAD, Malatya Yeşilyurt’ta 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 4.5 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremler... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T16:48+0300
2023-08-12T16:48+0300
2023-08-12T17:17+0300
türkiye
afad
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Malatya'da art arda depremler meydana geldi.Saat 16.39'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.35 kilometre olarak kaydedildi. Saat 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Söz konusu depremler çevre illerden de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar sokağa çıktı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.Belediye başkanından canlı yayında açıklamaDepremin ardından NTV canlı yayınına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Birkaç gündür art arda sallanıyoruz. Haliyle birden ne olduğunu anlayamadık. İki deprem yaşadık. Bugünlerde üst üste olunca ister istemez tedirginlik devam ediyor. Şu an itibariyle çağrı merkezimize gelen olumsuz bir durum yok” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230812/afad-buyuklugunu-acikladi-adana-sivas-ve-izmirde-deprem-1074587620.html
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Malatya'da 1 dakika arayla 2 deprem
16:48 12.08.2023 (güncellendi: 17:17 12.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Malatya Yeşilyurt’ta 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 4.5 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremler paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Malatya'da art arda depremler meydana geldi.
Saat 16.39'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.35 kilometre olarak kaydedildi. Saat 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Söz konusu depremler çevre illerden de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar sokağa çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Belediye başkanından canlı yayında açıklama
Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Birkaç gündür art arda sallanıyoruz. Haliyle birden ne olduğunu anlayamadık. İki deprem yaşadık. Bugünlerde üst üste olunca ister istemez tedirginlik devam ediyor. Şu an itibariyle çağrı merkezimize gelen olumsuz bir durum yok” dedi.