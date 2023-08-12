https://sputniknews.com.tr/20230812/afad-buyuklugunu-acikladi-adana-sivas-ve-izmirde-deprem-1074587620.html

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Adana, Sivas ve İzmir'de deprem

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Adana, Sivas ve İzmir'de deprem

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle depremi hisseden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T15:35+0300

2023-08-12T15:35+0300

2023-08-12T15:35+0300

türkiye

deprem

izmir

adana

sivas

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AFAD tarafından son depremler listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 12 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor.AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 12.42'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Sivas’ın Zara ilçesinde saat 09.23’te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.5 büyüklüğündeki depremin yerin 12.87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230812/naci-gorur-olasi-istanbul-depreminin-tarihini-hesaplayarak-uyardi-insanimiz-olecek-1074584905.html

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