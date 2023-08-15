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https://sputniknews.com.tr/20230815/dagistandaki-patlamada-olu-sayisi-30a-ulasti-bolgede-yas-ilan-edildi-1074654573.html
Dağıstan'daki patlamada ölü sayısı 30'a ulaştı, bölgede yas ilan edildi
Dağıstan'daki patlamada ölü sayısı 30'a ulaştı, bölgede yas ilan edildi
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de benzin istasyonunda yaşanan patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi. Rusya Devlet Başkanı... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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patlama
benzin
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın meydana geldiği benzin istasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının 105'e çıktığını belirtti.Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu ve Dağıstan'da 15 Ağustos'un yas günü ilan edildiğini bildirdi.Dağıstan lideri Melikov, patlamanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve adaletin tecelli etmesi, bölge halkının güvenliğinin sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.Ölü ve yaralıların ailelerine ödeme yapılacakPatlamada ölenlerin ailelerine 1'er milyon ruble ödeme yapılacağını kaydeden Melikov, ağır yaralıların ailelerine 400'er bin, hafif yaralıların ailelerine ise 200'er bin tutarında destek verileceğini ekledi.Yaralılar Moskova'ya tahliye edilecekRusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamada yaralananları Moskova'ya tahliye edecek Il-76 uçağının Mahaçkele'ye vardığını belirtti.Putin'den taziye mesajıKremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, Dağıstan'daki trajedide ölenlerin akraba ve yakınlarına en içten başsağlığı temennilerini ifade ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyor" dendi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye mesajı yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusyada-benzinlikte-patlama-3-olu-1074646056.html
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rusya, patlama, benzin
rusya, patlama, benzin

Dağıstan'daki patlamada ölü sayısı 30'a ulaştı, bölgede yas ilan edildi

10:36 15.08.2023
© SputnikDağıstan
Dağıstan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de benzin istasyonunda yaşanan patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin taziyelerini sundu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın meydana geldiği benzin istasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının 105'e çıktığını belirtti.
Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu ve Dağıstan'da 15 Ağustos'un yas günü ilan edildiğini bildirdi.
Dağıstan lideri Melikov, patlamanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve adaletin tecelli etmesi, bölge halkının güvenliğinin sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Ölü ve yaralıların ailelerine ödeme yapılacak

Patlamada ölenlerin ailelerine 1'er milyon ruble ödeme yapılacağını kaydeden Melikov, ağır yaralıların ailelerine 400'er bin, hafif yaralıların ailelerine ise 200'er bin tutarında destek verileceğini ekledi.

Yaralılar Moskova'ya tahliye edilecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamada yaralananları Moskova'ya tahliye edecek Il-76 uçağının Mahaçkele'ye vardığını belirtti.

Putin'den taziye mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, Dağıstan'daki trajedide ölenlerin akraba ve yakınlarına en içten başsağlığı temennilerini ifade ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyor" dendi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye mesajı yayınladı.
Mahaçkale'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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