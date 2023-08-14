https://sputniknews.com.tr/20230814/rusyada-benzinlikte-patlama-3-olu-1074646056.html
Rusya’da benzinlikte patlama: 3 ölü
Rusya’da benzinlikte patlama: 3 ölü
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bir benzinlikte patlamanın meydana gelmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T23:03+0300
2023-08-14T23:03+0300
2023-08-14T23:03+0300
dünya
rusya
benzin istasyonu
patlama
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Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabında, “Bugün Mahaçkala çıkışında, bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Etkilenenlerin sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri çalışıyor. Durum şahsi kontrolümde bulunuyor” diye duyurdu.Mahaçkala Belediye Başkanlığı, olayda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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rusya, benzin istasyonu, patlama
rusya, benzin istasyonu, patlama
Rusya’da benzinlikte patlama: 3 ölü
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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bir benzinlikte patlamanın meydana gelmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabında, “Bugün Mahaçkala çıkışında, bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Etkilenenlerin sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri çalışıyor. Durum şahsi kontrolümde bulunuyor” diye duyurdu.
Mahaçkala Belediye Başkanlığı, olayda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.