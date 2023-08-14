Meteoroloji'den 5 günlük sıcaklık açıklaması: Ankara'da 39-40 derecelik beklentimiz var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230814/meteorolojiden-5-gunluk-sicaklik-aciklamasi-ankaraya-dikkat-1074644956.html
Meteoroloji'den 5 günlük sıcaklık açıklaması: Ankara'da 39-40 derecelik beklentimiz var
Meteoroloji'den 5 günlük sıcaklık açıklaması: Ankara'da 39-40 derecelik beklentimiz var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T20:44+0300
2023-08-14T20:51+0300
türkiye
ankara
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_6db03b80cf51e736072533b0cd5c5fd2.jpg
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'yi yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak" dedi.Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.'Ankara'da önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var'Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var" dedi.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var" dedi.Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.Cengiz Çelik, vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20230814/asiri-sicak-nedeniyle-trafo-merkezinde-yangin-cikti-1074642733.html
https://sputniknews.com.tr/20230814/asiri-sicaklar-cep-telefonlarini-calisamaz-hale-getirdi-1074634728.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_20b1bb54013c9805fda1a55e3a3c0473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, sıcak hava
ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, sıcak hava

Meteoroloji'den 5 günlük sıcaklık açıklaması: Ankara'da 39-40 derecelik beklentimiz var

20:44 14.08.2023 (güncellendi: 20:51 14.08.2023)
© AA / Berk Özkanİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA / Berk Özkan
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var" dedi.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'yi yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak" dedi.
Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.

'Ankara'da önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var'

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.
Karaman'da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
TÜRKİYE
Aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı
18:22
Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var" dedi.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var" dedi.
Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.
Cengiz Çelik, vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.
Aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
YAŞAM
Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi
16:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала