https://sputniknews.com.tr/20230814/asiri-sicaklar-cep-telefonlarini-calisamaz-hale-getirdi-1074634728.html
Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi
Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi
Basra sıcak hava dalgasının etkisinde olan Adana'nın Kozan ilçesinde telefonlar çalışamaz duruma gelirken, kentliler "İlk kez böyle sıcak görüyoruz" dedi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:52+0300
2023-08-14T16:52+0300
2023-08-14T16:52+0300
yaşam
aşırı sıcaklar
adana
cep telefonu
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Kozan'da, Meteoroloji'nin uyarı verdiği aşırı sıcaklar ilçede yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, sokak hayvanları için de ev ve iş yerleri önüne su bırakılmasını istedi.İlçede sokak hayvanları çeşmelerden su içerek kendini serinletmeye çalışırken, telefonlar ise sıcaklar nedeniyle geçici süre kapandı. İlçe sakinleri ilçedeki parklarda ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, bu güne kadar böyle sıcak yaşamadıklarını, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğunu bildikleri halde serinlemek için ağaç gölgesine geçtiklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/termometreler-47-dereceyi-gosterdi-restoran-ve-kafeler-bos-kaldi-1074634571.html
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aşırı sıcaklar, adana, cep telefonu
aşırı sıcaklar, adana, cep telefonu
Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi
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Basra sıcak hava dalgasının etkisinde olan Adana'nın Kozan ilçesinde telefonlar çalışamaz duruma gelirken, kentliler "İlk kez böyle sıcak görüyoruz" dedi.
Kozan'da, Meteoroloji'nin uyarı verdiği aşırı sıcaklar ilçede yoğun olarak hissedilmeye başlandı.
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, sokak hayvanları için de ev ve iş yerleri önüne su bırakılmasını istedi.
İlçede sokak hayvanları çeşmelerden su içerek kendini serinletmeye çalışırken, telefonlar ise sıcaklar nedeniyle geçici süre kapandı. İlçe sakinleri ilçedeki parklarda ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, bu güne kadar böyle sıcak yaşamadıklarını, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğunu bildikleri halde serinlemek için ağaç gölgesine geçtiklerini söyledi.