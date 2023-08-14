https://sputniknews.com.tr/20230814/asiri-sicaklar-cep-telefonlarini-calisamaz-hale-getirdi-1074634728.html

Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi

Adana'da aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi

Basra sıcak hava dalgasının etkisinde olan Adana'nın Kozan ilçesinde telefonlar çalışamaz duruma gelirken, kentliler "İlk kez böyle sıcak görüyoruz" dedi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T16:52+0300

2023-08-14T16:52+0300

2023-08-14T16:52+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

adana

cep telefonu

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Kozan'da, Meteoroloji'nin uyarı verdiği aşırı sıcaklar ilçede yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, sokak hayvanları için de ev ve iş yerleri önüne su bırakılmasını istedi.İlçede sokak hayvanları çeşmelerden su içerek kendini serinletmeye çalışırken, telefonlar ise sıcaklar nedeniyle geçici süre kapandı. İlçe sakinleri ilçedeki parklarda ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, bu güne kadar böyle sıcak yaşamadıklarını, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğunu bildikleri halde serinlemek için ağaç gölgesine geçtiklerini söyledi.

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aşırı sıcaklar, adana, cep telefonu