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Termometreler 47 dereceyi gösterdi, restoran ve kafeler boş kaldı
Termometreler 47 dereceyi gösterdi, restoran ve kafeler boş kaldı
Diyarbakır’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan dolayı restoranlar boş kaldı. Kentte yaşayanlar gündüz dışarı çıkmayı tercih etmezken... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:30+0300
2023-08-14T16:30+0300
yaşam
aşırı sıcaklar
diyarbakır
restoran
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Basra sıcaklarının etkisi altında olan Diyarbakır’da bunaltıcı hava devam ediyor. Termometrelerin 47 dereceye kadar yükselmesiyle restoranlar da sıcak havalardan etkilendi. Gündüzleri restoranların bahçeleri boş kalırken, vatandaşlar daha çok sıcak havanın etkisini kaybettiği akşam saatlerde dışarı çıkmayı tercih ediyor.Diyarbakır’da pastanecilik yapan Ahmet Ayaydın, hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle işlerinin de etkilendiğini ifade etti.Öğlen saatlerinde Diyarbakırlıların dışarı çıkmak istemediğini belirten Ayaydın, “Termometreler Diyarbakır’da 47 dereceyi gösterdi. Ama termometreler bunu 1-2 derece daha eksik gösteriyor. Hacıbaba Pastaneleri şubeleri olarak içerde klimalarımız bulunuyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olduğundan dolayı misafirlerimizi de içerde ağırlıyoruz. Havalar serinlediği vakitlerde müşterilerimizi dışarda karşılıyor, ağırlıyor ve uğurluyoruz” dedi.Özellikle temmuz ve ağustos aylarının Diyarbakır’da sıcakların en yüksek ayları olduğunu dile getiren Ayaydın, “Bu saatlerde sağlık açısından zaten dışarı çıkmak çok doğru değildir. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar mahcup etmemeye çalışıyoruz. Uygun hava şartlarına göre içerde veya dışarda ağırlıyoruz ve bunda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sıcaklıklar yüksek olduğu zaman birçok mekanın işi etkileniyor. Vatandaşlar, havalar serinlediği vakit mekanları tercih ediyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230807/sicak-hava-etkisini-ne-zaman-kaybedecek-1074445552.html
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aşırı sıcaklar, diyarbakır, restoran
aşırı sıcaklar, diyarbakır, restoran

Termometreler 47 dereceyi gösterdi, restoran ve kafeler boş kaldı

16:30 14.08.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİTermometreler 47 dereceyi gösterdi, restoran ve kafeler boş kaldı
Termometreler 47 dereceyi gösterdi, restoran ve kafeler boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Diyarbakır’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan dolayı restoranlar boş kaldı. Kentte yaşayanlar gündüz dışarı çıkmayı tercih etmezken, akşam ise mekanlar doluyor.
Basra sıcaklarının etkisi altında olan Diyarbakır’da bunaltıcı hava devam ediyor. Termometrelerin 47 dereceye kadar yükselmesiyle restoranlar da sıcak havalardan etkilendi. Gündüzleri restoranların bahçeleri boş kalırken, vatandaşlar daha çok sıcak havanın etkisini kaybettiği akşam saatlerde dışarı çıkmayı tercih ediyor.
Diyarbakır’da pastanecilik yapan Ahmet Ayaydın, hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle işlerinin de etkilendiğini ifade etti.
Öğlen saatlerinde Diyarbakırlıların dışarı çıkmak istemediğini belirten Ayaydın, “Termometreler Diyarbakır’da 47 dereceyi gösterdi. Ama termometreler bunu 1-2 derece daha eksik gösteriyor. Hacıbaba Pastaneleri şubeleri olarak içerde klimalarımız bulunuyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olduğundan dolayı misafirlerimizi de içerde ağırlıyoruz. Havalar serinlediği vakitlerde müşterilerimizi dışarda karşılıyor, ağırlıyor ve uğurluyoruz” dedi.
Özellikle temmuz ve ağustos aylarının Diyarbakır’da sıcakların en yüksek ayları olduğunu dile getiren Ayaydın, “Bu saatlerde sağlık açısından zaten dışarı çıkmak çok doğru değildir. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar mahcup etmemeye çalışıyoruz. Uygun hava şartlarına göre içerde veya dışarda ağırlıyoruz ve bunda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sıcaklıklar yüksek olduğu zaman birçok mekanın işi etkileniyor. Vatandaşlar, havalar serinlediği vakit mekanları tercih ediyor” diye konuştu.
İstanbul'da aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
YAŞAM
Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?
7 Ağustos, 12:18
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