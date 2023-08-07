Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?

"Bu hafta aşırı sıcaklardan kurtuluyoruz. Bugünden itibaren ortalamalara dönmeye başlıyor. Bugün İstanbul 32-33 derece olabilir. Yarın 30 dereceye ve 29-28 dereceye kadar düşecek. Türkiye genelinde de bu şekilde. Hafta sonuna göre 7-8 derecelik bir düşüş tüm Türkiye'de görülecek. Ankara salı günü 37-38 derecelere çıkabilir. Ama o da çarşamba gününden itibaren 31-32 dereceye dönecek. Yarın gece İstanbul'da yerin tozunu kaldıracak hafif bir yağmur görülebilir."