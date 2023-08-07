https://sputniknews.com.tr/20230807/sicak-hava-etkisini-ne-zaman-kaybedecek-1074445552.html
Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?
Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, aşırı sıcakların Türkiye genelinde etkili olduğunu belirtti ve "Bizi kurak bir kış bekliyor. Suyumuzu iyi kullanalım... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T12:18+0300
2023-08-07T12:18+0300
2023-08-07T12:18+0300
yaşam
aşırı sıcaklar
hava durumu
ankara
istanbul
orhan şen
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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Ankara'da ise çarşamba günü sıcaklık biraz azalacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı.Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230807/asiri-sicaklar-sonrasi-istanbul-dahil-etkili-olacak-meteoroloji-saat-verdi-1074436980.html
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aşırı sıcaklar, hava durumu, ankara, istanbul, orhan şen
aşırı sıcaklar, hava durumu, ankara, istanbul, orhan şen
Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, aşırı sıcakların Türkiye genelinde etkili olduğunu belirtti ve "Bizi kurak bir kış bekliyor. Suyumuzu iyi kullanalım ve barajlarımızı koruyalım" uyarısında bulundu. Şen, sıcak havanın bugünden itibaren etkisini azaltacağını da açıkladı.
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Ankara'da ise çarşamba günü sıcaklık biraz azalacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı.
Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Bu hafta aşırı sıcaklardan kurtuluyoruz. Bugünden itibaren ortalamalara dönmeye başlıyor. Bugün İstanbul 32-33 derece olabilir. Yarın 30 dereceye ve 29-28 dereceye kadar düşecek. Türkiye genelinde de bu şekilde. Hafta sonuna göre 7-8 derecelik bir düşüş tüm Türkiye'de görülecek. Ankara salı günü 37-38 derecelere çıkabilir. Ama o da çarşamba gününden itibaren 31-32 dereceye dönecek. Yarın gece İstanbul'da yerin tozunu kaldıracak hafif bir yağmur görülebilir."