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Aşırı sıcaklar sonrası İstanbul dahil etkili olacak: Meteoroloji saat verdi
Aşırı sıcaklar sonrası İstanbul dahil etkili olacak: Meteoroloji saat verdi
"Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T06:46+0300
2023-08-07T06:46+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Yurdun batı kesiminde görülen ve İstanbul'da da etkili olan "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos'a ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)KIRKLARELİ °C, 34°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CAz bulutluSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 35°CAz bulutluTRABZON °C, 31°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 31°CParçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Aşırı sıcaklar sonrası İstanbul dahil etkili olacak: Meteoroloji saat verdi

06:46 07.08.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA
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"Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yurdun batı kesiminde görülen ve İstanbul'da da etkili olan "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos'a ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık
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Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?
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