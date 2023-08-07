https://sputniknews.com.tr/20230807/asiri-sicaklar-sonrasi-istanbul-dahil-etkili-olacak-meteoroloji-saat-verdi-1074436980.html

Aşırı sıcaklar sonrası İstanbul dahil etkili olacak: Meteoroloji saat verdi

Aşırı sıcaklar sonrası İstanbul dahil etkili olacak: Meteoroloji saat verdi

"Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T06:46+0300

2023-08-07T06:46+0300

2023-08-07T06:46+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Yurdun batı kesiminde görülen ve İstanbul'da da etkili olan "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının ardından yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos'a ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)KIRKLARELİ °C, 34°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CAz bulutluSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 35°CAz bulutluTRABZON °C, 31°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 31°CParçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230806/asiri-sicaklar-gidiyor-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1074414482.html

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