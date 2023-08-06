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Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
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1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:01
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
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ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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1 dk
ÖZEL HABER
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Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi. Kademeli olması beklenen sıcaklık düşüşü asıl etkisinin... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T10:39+0300
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yaşam
meteoroloji
sıcak hava
yağış
istanbul
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Türkiye’de günlerdir adeta kavruluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece diğer bölgelerde 4-6 derece üzerinde çıktığı belirtiliyor.Birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Uzmanlar mevsim normalleri üstündeki sıcaklıkların bugün ve pazartesi de süreceğini belirterek, özellikle hava sıcaklığının en fazla olduğu saat 1.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.'İstanbul’da yağmur bekliyoruz'Bunaltıcı havaların ülkeyi terk etmeye başlaması için ise beklenen tarih pazartesiden sonrası.CNN Türk’ün haberine göre Prof. Orhan Şen, sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşeceğini söyledi.Şen, “Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.Meteoroloji uzmanları rahatlatan havaların tam olarak çarşambadan itibaren etkisini göstereceğini belirtiyor.
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aşırı sıcaklar, havalar ne zaman serinleyecek, yeni haftada hava nasıl olacak, istanbul'da yağış, bunatan hava, hava durumu, istanbul'da hava
aşırı sıcaklar, havalar ne zaman serinleyecek, yeni haftada hava nasıl olacak, istanbul'da yağış, bunatan hava, hava durumu, istanbul'da hava

Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?

10:39 06.08.2023 (güncellendi: 10:50 06.08.2023)
© AA / İsmail Duruİzmir'de sıcak hava
İzmir'de sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA / İsmail Duru
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi. Kademeli olması beklenen sıcaklık düşüşü asıl etkisinin çarşambadan itibaren gösterecek.
Türkiye’de günlerdir adeta kavruluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece diğer bölgelerde 4-6 derece üzerinde çıktığı belirtiliyor.
Birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Uzmanlar mevsim normalleri üstündeki sıcaklıkların bugün ve pazartesi de süreceğini belirterek, özellikle hava sıcaklığının en fazla olduğu saat 1.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.

'İstanbul’da yağmur bekliyoruz'

Bunaltıcı havaların ülkeyi terk etmeye başlaması için ise beklenen tarih pazartesiden sonrası.
CNN Türk’ün haberine göre Prof. Orhan Şen, sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşeceğini söyledi.
Şen, “Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.
Meteoroloji uzmanları rahatlatan havaların tam olarak çarşambadan itibaren etkisini göstereceğini belirtiyor.
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
YAŞAM
Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağış geliyor
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