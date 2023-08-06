https://sputniknews.com.tr/20230806/asiri-sicaklar-gidiyor-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1074414482.html

Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Aşırı sıcaklar gidiyor: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi. Kademeli olması beklenen sıcaklık düşüşü asıl etkisinin... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T10:39+0300

2023-08-06T10:39+0300

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yaşam

meteoroloji

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yağış

istanbul

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Türkiye’de günlerdir adeta kavruluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece diğer bölgelerde 4-6 derece üzerinde çıktığı belirtiliyor.Birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Uzmanlar mevsim normalleri üstündeki sıcaklıkların bugün ve pazartesi de süreceğini belirterek, özellikle hava sıcaklığının en fazla olduğu saat 1.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.'İstanbul’da yağmur bekliyoruz'Bunaltıcı havaların ülkeyi terk etmeye başlaması için ise beklenen tarih pazartesiden sonrası.CNN Türk’ün haberine göre Prof. Orhan Şen, sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşeceğini söyledi.Şen, “Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.Meteoroloji uzmanları rahatlatan havaların tam olarak çarşambadan itibaren etkisini göstereceğini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230805/meteoroloji-uzmani-tarih-verdi-yagis-geliyor-1074399876.html

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