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Aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı
Aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı
Karaman’da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen trafo merkezi itfaiye tarafından söndürüldü. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:22+0300
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türkiye
trafo
trafo patlaması
yangın
sıcak hava
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Karaman’da saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu. Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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trafo, trafo patlaması, yangın, sıcak hava
trafo, trafo patlaması, yangın, sıcak hava

Aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı

18:22 14.08.2023
© İHAKaraman'da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı
Karaman'da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© İHA
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Karaman’da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen trafo merkezi itfaiye tarafından söndürüldü.
Karaman’da saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.
Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Aşırı sıcaklar cep telefonlarını çalışamaz hale getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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