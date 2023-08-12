https://sputniknews.com.tr/20230812/rus-disisleri-kirim-koprusune-fuze-saldirilari-karsiliksiz-kalmayacak-1074588687.html

Rus Dışişleri: Kırım Köprüsü’ne füze saldırıları karşılıksız kalmayacak

Rus Dışişleri: Kırım Köprüsü’ne füze saldırıları karşılıksız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’nü füzelerle vurma girişimi için ‘terör saldırısı’ nitelendirmesinde... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T16:30+0300

2023-08-12T16:30+0300

2023-08-12T16:38+0300

ukrayna krizi

kırım

kırım köprüsü

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yazılı açıklamasında, “Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, tamamen sivil amaçlı altyapı tesisidir, saldırılar kabul edilemez. Köprü, geçen yılın sonbaharından bu yana bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar sivillerin ölümüne de yol açıyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve karşılıksız kalmayacak” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230812/-kirim-koprusu-yakininda-2-fuze-vuruldu-1074586176.html

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kırım, kırım köprüsü, mariya zaharova