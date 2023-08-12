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https://sputniknews.com.tr/20230812/naci-gorur-olasi-istanbul-depreminin-tarihini-hesaplayarak-uyardi-insanimiz-olecek-1074584905.html
Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihini hesaplayarak uyardı: İnsanımız ölecek
Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihini hesaplayarak uyardı: İnsanımız ölecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 6 ay sonra Antalya, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır'da 4'ten büyük depremler meydana geldi. Prof. Dr. Görür İstanbul... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T13:07+0300
2023-08-12T13:09+0300
türkiye
naci görür
deprem
istanbul
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Son günlerde Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor.Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili, “O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu” dedi.Olası İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Görür TV5'te yaptığı açıklamada, “Zamanlama bence hiç önemli değil. Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.İstanbul depreminin zamanını hesapladıGörür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.Son günlerde olan, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler" ifadelerini kullanan Görür sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230812/izmirdeki-depremin-ardindan-ahmet-ercandan-aciklama-gerginlik-bosaliyor-1074582048.html
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naci görür, deprem, istanbul

Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihini hesaplayarak uyardı: İnsanımız ölecek

13:07 12.08.2023 (güncellendi: 13:09 12.08.2023)
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 6 ay sonra Antalya, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır'da 4'ten büyük depremler meydana geldi. Prof. Dr. Görür İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili, "99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız" dedi.
Son günlerde Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor.
Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili, “O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu” dedi.
Olası İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Görür TV5'te yaptığı açıklamada, “Zamanlama bence hiç önemli değil. Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul depreminin zamanını hesapladı

Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.
Son günlerde olan, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler" ifadelerini kullanan Görür sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Arkadaşlar, bir konuda bigi vermek istiyorum. Ben 6 Şubat depremleri nedeniyle Maraş yöresine yakın bölgelerdeki kimi faylarda hareketlenmeler olursa şaşırmam diyorum. Buralarda illa depremler olacak demiyorum. Nitekim son günlerde olan, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. Küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler. Bu arada Kayseri’yi de söyledim. Uzman olduğunu da söyleyenlerden gelen tepki. Arkadaşlar hangi ad verilmişse verilsin Kayseri ili aktif Ecemiş Fay zonunun üzerinde yer alıyor ve Sarız Fay zonuna da yakın. Sırf Naci Görür’ü yalanlayacağım diye yanlış yapmasınlar. Hele yerel yöneticiler asla. Ecemiş fayı yavaş da olsa stres biriktiriyor. Şu ana kadar hangi bölümünde ne kadar biriktirmiş bilemeyiz. Kaldı ki 6 Şubat depremlerinden ötürü stres alanında değişim olmuş olabilir. Bu fayın tekerrür periyodunu da yeterince bilmiyoruz. Bize bir şey olmaz, risk yoktur diyemezsiniz. Aktif fay üzerinde bir kentin yöneticileri olarak burada gerekli çalışmaları yaptırıp önlemleri almalısınız. Zamanın önemi yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün deprem olabilir. O gün de ölecek insanlar bizim insanımız. Doğru olan yarın olacakmış gibi, kenti deprem dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almaktır. Sevgiyle

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
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