https://sputniknews.com.tr/20230812/naci-gorur-olasi-istanbul-depreminin-tarihini-hesaplayarak-uyardi-insanimiz-olecek-1074584905.html

Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihini hesaplayarak uyardı: İnsanımız ölecek

Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihini hesaplayarak uyardı: İnsanımız ölecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 6 ay sonra Antalya, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır'da 4'ten büyük depremler meydana geldi. Prof. Dr. Görür İstanbul... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T13:07+0300

2023-08-12T13:07+0300

2023-08-12T13:09+0300

türkiye

naci görür

deprem

istanbul

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Son günlerde Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor.Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili, “O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu” dedi.Olası İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Görür TV5'te yaptığı açıklamada, “Zamanlama bence hiç önemli değil. Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.İstanbul depreminin zamanını hesapladıGörür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.Son günlerde olan, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler" ifadelerini kullanan Görür sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230812/izmirdeki-depremin-ardindan-ahmet-ercandan-aciklama-gerginlik-bosaliyor-1074582048.html

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