https://sputniknews.com.tr/20230812/izmirdeki-depremin-ardindan-ahmet-ercandan-aciklama-gerginlik-bosaliyor-1074582048.html

İzmir'deki depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Gerginlik boşalıyor'

İzmir'deki depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Gerginlik boşalıyor'

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından, "Gerginlik boşalıyor... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T09:14+0300

2023-08-12T09:14+0300

2023-08-12T09:14+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

izmir

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AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Kuşadası Körfezi'nde M3.9'luk depremcik, 2020 Sisam depreminin artçısıdır. Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyada-yasanan-deprem-adiyamanda-panige-neden-oldu-1074563629.html

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