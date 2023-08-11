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Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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Önceki gün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem, Adıyaman’da da hissedilmişti.Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte bölge sakinleri kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.
türkiye
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Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu
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video, malatya, adıyaman, deprem, panik, avm, видео
video, malatya, adıyaman, deprem, panik, avm, видео

Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu

14:29 11.08.2023
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı.
Önceki gün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem, Adıyaman’da da hissedilmişti.

Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte bölge sakinleri kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.
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