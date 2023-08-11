https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyada-yasanan-deprem-adiyamanda-panige-neden-oldu-1074563629.html
Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T14:29+0300
2023-08-11T14:29+0300
2023-08-11T14:29+0300
türkiye
video
malatya
adıyaman
deprem
panik
avm
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Önceki gün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem, Adıyaman’da da hissedilmişti.Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte bölge sakinleri kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.
türkiye
malatya
adıyaman
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Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu
2023-08-11T14:29+0300
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video, malatya, adıyaman, deprem, panik, avm, видео
video, malatya, adıyaman, deprem, panik, avm, видео
Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı.
Önceki gün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem, Adıyaman’da da hissedilmişti.
Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte bölge sakinleri kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.