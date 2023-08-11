https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyada-yasanan-deprem-adiyamanda-panige-neden-oldu-1074563629.html

Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu

Malatya'da yaşanan deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu

Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi Adıyaman’da hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T14:29+0300

2023-08-11T14:29+0300

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türkiye

video

malatya

adıyaman

deprem

panik

avm

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Önceki gün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem, Adıyaman’da da hissedilmişti.Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden bölge sakinlerinin panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte bölge sakinleri kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.

türkiye

malatya

adıyaman

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Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu Malatya'da yaşanan Adıyaman'da paniğe neden oldu 2023-08-11T14:29+0300 true PT0M11S

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video, malatya, adıyaman, deprem, panik, avm, видео