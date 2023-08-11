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Biden, Çin'i 'saatli bomba' olarak niteledi
Biden, Çin'i 'saatli bomba' olarak niteledi
ABD Başkanı Biden, Çin'in birtakım sorunları bulunduğunu belirterek bu ülkeyi saatli bombaya benzetti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T13:42+0300
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Çin'deki ekonomik sıkıntıların iyi bir şey olmadığını ve düşük büyüme rakamlarının Pekin'in başını derde soktuğunu ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Kötü insanlar sorun yaşadığında, kötü şeyler yaparlar. Çin, birçok açıdan saatli bomba gibi" dedi.Çin'le rasyonel ilişkiler kurma niyetinde olduğunu da anlatan Biden, Çin'e zarar vermek gibi amacının olmadığını ekledi.ABD-Çin ilişkileri, son derece gergin durumda. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18-19 Haziran'daki Çin ziyaretiyle birlikte ilişkilerde yeni bir döneme girilmesi bekleniyordu ancak ziyaretin hemen ardından Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' demesi bu beklentileri boşa çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/cin-medyasi-abd-istenmeyen-ulkelerin-elinden-kaynaklarini-alan-bir-soyguncu-1074540492.html
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joe biden, abd, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, antony blinken, diplomasi, hakaret
joe biden, abd, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, antony blinken, diplomasi, hakaret

Biden, Çin'i 'saatli bomba' olarak niteledi

13:42 11.08.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Biden, Çin'in birtakım sorunları bulunduğunu belirterek bu ülkeyi saatli bombaya benzetti.
Çin'deki ekonomik sıkıntıların iyi bir şey olmadığını ve düşük büyüme rakamlarının Pekin'in başını derde soktuğunu ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Kötü insanlar sorun yaşadığında, kötü şeyler yaparlar. Çin, birçok açıdan saatli bomba gibi" dedi.

Çin'le rasyonel ilişkiler kurma niyetinde olduğunu da anlatan Biden, Çin'e zarar vermek gibi amacının olmadığını ekledi.

ABD-Çin ilişkileri, son derece gergin durumda. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18-19 Haziran'daki Çin ziyaretiyle birlikte ilişkilerde yeni bir döneme girilmesi bekleniyordu ancak ziyaretin hemen ardından Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' demesi bu beklentileri boşa çıkarmıştı.
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