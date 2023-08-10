https://sputniknews.com.tr/20230810/cin-medyasi-abd-istenmeyen-ulkelerin-elinden-kaynaklarini-alan-bir-soyguncu-1074540492.html

Çin medyası: ABD, istenmeyen ülkelerin elinden kaynaklarını alan bir soyguncu

Çin medyası: ABD, istenmeyen ülkelerin elinden kaynaklarını alan bir soyguncu

Çin haber ajansı Xinhua, ABD’nin, istenmeyen ülkelerin elinden kaynaklarını alan soyguncu ile karşılaştırılabileceğini belirtti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T17:25+0300

2023-08-10T17:25+0300

2023-08-10T17:25+0300

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soygun

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Çin merkezli Xinhua haber ajansının yazısında, ABD’nin yüzünü saklamadığı, maske taşımadığı, kendi üstünlüğünden bahsederek çaldığı ve soyduğu kaydedildi.Örnek olarak Suriye’deki duruma işaret edilen yazıda, ABD’li askerlerin bu ülkenin tahıl ve petrolünü çalarak 25 milyar 900 milyon değerinde zarar verdiği ifade edildi. Suriye’de çok uzun süren krizin halkın yoksullaşmasına yol açtığı kaydedildi.Çinli uzmanlar ABD’yi, uluslararası ticari yollarda İranlı petrol tankerlerine el koymakla da suçladı. Amerikalılar gizlice tankerdeki petrolü başkalarına satmak için ülkelerine gönderdiği ifade edildi. Bu davranışın sebepleri arasnda ABD idaresinin kazanç elde etmesi ve istenmeyen hükümetleri kaynaksız bırakılması gösterildi.Washington’un, soyguncu doğasını kabul etmeyi reddettiği ve dünyanın tepkisini umursamadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/almanya-ve-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-tanklarinin-tamiri-konusunda-anlasmaya-vardi-1074539732.html

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çin, abd, suriye, iran, washington, petrol, tahıl, soygun