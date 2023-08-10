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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/almanya-ve-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-tanklarinin-tamiri-konusunda-anlasmaya-vardi-1074539732.html
Almanya ve Rheinmetall, Ukrayna için Leopard tanklarının tamiri konusunda anlaşmaya vardı
Almanya ve Rheinmetall, Ukrayna için Leopard tanklarının tamiri konusunda anlaşmaya vardı
Alman Federal Hükümeti ve silah üretici Rheinmetall’in, Ukrayna ordusu için 30 adet Leopard tankının onarımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:52+0300
2023-08-10T16:52+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
leopard
obüs
almanya
tank
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The Guardian’ın aktardığına göre, bu tanklar, Alman şirketinin daha önce Belçikalı OIP Land Systems şirketinden satın aldığı 49 tanklık filonun bir parçası. Geriye kalan 19 tankın çok kötü durumda olduğu ve sadece yedek parçaların temininde kullanılabileceği kaydedildi.Rheinmetall temsilcisi, sözleşmeden doğan sebeplerden dolayı tankların ne zaman Ukrayna ordusuna teslim edileceğini açıklamayacağını söyledi. Haberde, tanklar savaş alanına ulaşmadan önce 6 ay geçebileceği belirtildi.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine 40 adet Marder savaş aracı ve 25 adet Leopard 2 tankını dahil edeceği bildirilmişti. Ukrayna’ya ayrıca 2 adet Patriot hava savunma sistemi, 5 adet Bergepanzer 2 onarım ve tahliye aracı, 20 bin top mermisi ve 15 bin obüs mermisinin sağlanacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-rusyada-islerini-buyuten-bacardiyi-uluslararasi-savas-sponsoru-ilan-etti-1074539047.html
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the guardian, ukrayna, ukrayna krizi, leopard, obüs, almanya, tank
the guardian, ukrayna, ukrayna krizi, leopard, obüs, almanya, tank

Almanya ve Rheinmetall, Ukrayna için Leopard tanklarının tamiri konusunda anlaşmaya vardı

16:52 10.08.2023
© AALeopard 2 tank
Leopard 2 tank - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Alman Federal Hükümeti ve silah üretici Rheinmetall’in, Ukrayna ordusu için 30 adet Leopard tankının onarımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
The Guardian’ın aktardığına göre, bu tanklar, Alman şirketinin daha önce Belçikalı OIP Land Systems şirketinden satın aldığı 49 tanklık filonun bir parçası. Geriye kalan 19 tankın çok kötü durumda olduğu ve sadece yedek parçaların temininde kullanılabileceği kaydedildi.
Rheinmetall temsilcisi, sözleşmeden doğan sebeplerden dolayı tankların ne zaman Ukrayna ordusuna teslim edileceğini açıklamayacağını söyledi. Haberde, tanklar savaş alanına ulaşmadan önce 6 ay geçebileceği belirtildi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine 40 adet Marder savaş aracı ve 25 adet Leopard 2 tankını dahil edeceği bildirilmişti. Ukrayna’ya ayrıca 2 adet Patriot hava savunma sistemi, 5 adet Bergepanzer 2 onarım ve tahliye aracı, 20 bin top mermisi ve 15 bin obüs mermisinin sağlanacağı belirtilmişti.
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