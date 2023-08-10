https://sputniknews.com.tr/20230810/almanya-ve-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-tanklarinin-tamiri-konusunda-anlasmaya-vardi-1074539732.html

Almanya ve Rheinmetall, Ukrayna için Leopard tanklarının tamiri konusunda anlaşmaya vardı

Almanya ve Rheinmetall, Ukrayna için Leopard tanklarının tamiri konusunda anlaşmaya vardı

Alman Federal Hükümeti ve silah üretici Rheinmetall’in, Ukrayna ordusu için 30 adet Leopard tankının onarımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T16:52+0300

2023-08-10T16:52+0300

2023-08-10T16:52+0300

ukrayna krizi

the guardian

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The Guardian’ın aktardığına göre, bu tanklar, Alman şirketinin daha önce Belçikalı OIP Land Systems şirketinden satın aldığı 49 tanklık filonun bir parçası. Geriye kalan 19 tankın çok kötü durumda olduğu ve sadece yedek parçaların temininde kullanılabileceği kaydedildi.Rheinmetall temsilcisi, sözleşmeden doğan sebeplerden dolayı tankların ne zaman Ukrayna ordusuna teslim edileceğini açıklamayacağını söyledi. Haberde, tanklar savaş alanına ulaşmadan önce 6 ay geçebileceği belirtildi.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine 40 adet Marder savaş aracı ve 25 adet Leopard 2 tankını dahil edeceği bildirilmişti. Ukrayna’ya ayrıca 2 adet Patriot hava savunma sistemi, 5 adet Bergepanzer 2 onarım ve tahliye aracı, 20 bin top mermisi ve 15 bin obüs mermisinin sağlanacağı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-rusyada-islerini-buyuten-bacardiyi-uluslararasi-savas-sponsoru-ilan-etti-1074539047.html

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