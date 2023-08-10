https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-rusyada-islerini-buyuten-bacardiyi-uluslararasi-savas-sponsoru-ilan-etti-1074539047.html
Ukrayna, Rusya'da işlerini büyüten Bacardi'yi 'uluslararası savaş sponsoru' ilan etti
Ukrayna, Rusya'da işlerini büyüten Bacardi'yi 'uluslararası savaş sponsoru' ilan etti
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Rusya'yla işbirliğini artırdığı gerekçesiyle dünyaca ünlü içki firması Bacardi'yi 'uluslararası savaş sponsorları'... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:44+0300
2023-08-10T16:44+0300
2023-08-10T16:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
bacardi
ihracat
yaptırım
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Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 170'ten fazla ülkede faaliyet yürüten Bacardi'nin özel askeri harekat sonrası Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede reklam yatırımlarını durdurduğunu ancak daha sonra iş ilanları vererek Rusya'da yeni çalışan arayışına girdiğini belirtti.Rusya Federal Vergi Dairesi'nin sitesindeki verilere göre Bacardi'nin Rusya'daki iştiraki 'Bacardi Rus' firmasının cirosu geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 8.5 artarak 32.6 milyar rubleye, net karı ise yüzde 206.5 artışla 4.7 milyar rubleye çıktığını kaydetti.Kurum, Bacardi'nin Rusya'daki ticari faaliyetleri sonucunda Rus bütçesine 12 milyon dolar tutarında vergi ödediğini aktararak bundan dolayı şirketin 'uluslararası savaş sponsorları' listesine alındığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rus-ve-cin-gemileri-pasifik-okyanusundaki-devriye-nobeti-sirasinda-dusman-saldirisini-puskurttu-1074537670.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bacardi, ihracat, yaptırım
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bacardi, ihracat, yaptırım
Ukrayna, Rusya'da işlerini büyüten Bacardi'yi 'uluslararası savaş sponsoru' ilan etti
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Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Rusya'yla işbirliğini artırdığı gerekçesiyle dünyaca ünlü içki firması Bacardi'yi 'uluslararası savaş sponsorları' listesine dahil etti.
Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 170'ten fazla ülkede faaliyet yürüten Bacardi'nin özel askeri harekat sonrası Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede reklam yatırımlarını durdurduğunu ancak daha sonra iş ilanları vererek Rusya'da yeni çalışan arayışına girdiğini belirtti.
Rusya Federal Vergi Dairesi'nin sitesindeki verilere göre Bacardi'nin Rusya'daki iştiraki 'Bacardi Rus' firmasının cirosu geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 8.5 artarak 32.6 milyar rubleye, net karı ise yüzde 206.5 artışla 4.7 milyar rubleye çıktığını kaydetti.
Kurum, Bacardi'nin Rusya'daki ticari faaliyetleri sonucunda Rus bütçesine 12 milyon dolar tutarında vergi ödediğini aktararak bundan dolayı şirketin 'uluslararası savaş sponsorları' listesine alındığını bildirdi.