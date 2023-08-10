https://sputniknews.com.tr/20230810/rus-ve-cin-gemileri-pasifik-okyanusundaki-devriye-nobeti-sirasinda-dusman-saldirisini-puskurttu-1074537670.html
Rus ve Çin gemileri, Pasifik Okyanusu'ndaki devriye nöbeti sırasında ‘düşman’ saldırısını püskürttü
Rus ve Çin gemileri, Pasifik Okyanusu'ndaki devriye nöbeti sırasında ‘düşman’ saldırısını püskürttü
Rusya Donanması ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Pasifik Okyanusu'nda yaptıkları ortak devriye nöbeti sırasında göreceli düşmanın hava... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:08+0300
2023-08-10T16:08+0300
2023-08-10T16:08+0300
savunma
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
çin ordusu
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rus pasifik filosu
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Rusya Pasifik Filosu enformasyon destek birimi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus ve Çin gemileri, Pasifik Okyanusu'nda icra ettikleri ortak devriye nöbeti sırasında göreceli düşmanın hava saldırısını püskürttü.Açıklamada, “Hava savunma tatbikatı kapsamında Rus Donanması ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin mürettebatları, göreceli düşmanın çeşitli irtifalardan ve yönlerden hava saldırı silahlarıyla düzenlediği saldırısını püskürtmeye yönelik eylem algoritmaları geliştirdi. Deniz hava grubunun uçakları ise ortak gruba saldıranlar rolünü üstlendi” ifadelerine yer verildi.Devriye nöbetinin çeşitli aşamalarında Pasifik Filosunun deniz hava grubundaki İl-38 anti-denizaltı uçakları ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçaklarının savaş gemilerinin mürettebatı ile birlikte çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, deniz geçişinde ayrıca göreceli düşman denizaltılarını arama ve izleme organizasyonunun ve denizde ortak kurtarma eylemlerinin geliştirildiği vurgulandı.Açıklamada, “Pasifik Filosu deniz hava grubunun Ka-27 gemi helikopterleri, Çin Deniz Kuvvetlerinin gemilerinde iniş ve kalkış icra etti. Çin helikopterleri de Rus savaş gemilerinde iniş ve kalkış gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.Rus ve Çin ortak gemi grubunun daha önce kararlaştırılan rota üzerinden ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Pasifik Filosu, nöbet başından bu yana 4 bin milin üzerinde yol kat eden gemilerin şu anda Pasifik Okyanusu’nda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-6-afrika-ulkesine-ucretsiz-olarak-tahil-gonderecek-1074535139.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çin ordusu, çin halk kurtuluş ordusu (pla), rus askeri, rus pasifik filosu
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çin ordusu, çin halk kurtuluş ordusu (pla), rus askeri, rus pasifik filosu
Rus ve Çin gemileri, Pasifik Okyanusu'ndaki devriye nöbeti sırasında ‘düşman’ saldırısını püskürttü
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Rusya Donanması ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Pasifik Okyanusu'nda yaptıkları ortak devriye nöbeti sırasında göreceli düşmanın hava saldırısını püskürttüğü bildirildi.
Rusya Pasifik Filosu enformasyon destek birimi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus ve Çin gemileri, Pasifik Okyanusu'nda icra ettikleri ortak devriye nöbeti sırasında göreceli düşmanın hava saldırısını püskürttü.
Açıklamada, “Hava savunma tatbikatı kapsamında Rus Donanması ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin mürettebatları, göreceli düşmanın çeşitli irtifalardan ve yönlerden hava saldırı silahlarıyla düzenlediği saldırısını püskürtmeye yönelik eylem algoritmaları geliştirdi. Deniz hava grubunun uçakları ise ortak gruba saldıranlar rolünü üstlendi” ifadelerine yer verildi.
Devriye nöbetinin çeşitli aşamalarında Pasifik Filosunun deniz hava grubundaki İl-38 anti-denizaltı uçakları ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçaklarının savaş gemilerinin mürettebatı ile birlikte çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, deniz geçişinde ayrıca göreceli düşman denizaltılarını arama ve izleme organizasyonunun ve denizde ortak kurtarma eylemlerinin geliştirildiği vurgulandı.
Açıklamada, “Pasifik Filosu deniz hava grubunun Ka-27 gemi helikopterleri, Çin Deniz Kuvvetlerinin gemilerinde iniş ve kalkış icra etti. Çin helikopterleri de Rus savaş gemilerinde iniş ve kalkış gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.
Rus ve Çin ortak gemi grubunun daha önce kararlaştırılan rota üzerinden ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Pasifik Filosu, nöbet başından bu yana 4 bin milin üzerinde yol kat eden gemilerin şu anda Pasifik Okyanusu’nda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.