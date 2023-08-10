https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-6-afrika-ulkesine-ucretsiz-olarak-tahil-gonderecek-1074535139.html

Rusya, 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl gönderecek

Rusya, 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl gönderecek

Rusya Tarım Bakanı Patruşev, ülkesinin, yakın bir zamanda temel gıda yoksunu ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 25 ila 50 bin ton tahıl gönderileceğini... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T14:30+0300

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2023-08-10T14:30+0300

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

dünya

afrika

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Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın yakın gelecekte 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25 ila 50 bin ton tahıl tedarik edeceğini söyledi. Daha önce Temmuz ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Mali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu Afrika ülkelerine tahıl hibe edilmesi talimatını vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-abd-tarafi-karadeniz-tahil-girisimi-konusunda-gercek-durumu-gizliyor-1074529820.html

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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, afrika