https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-6-afrika-ulkesine-ucretsiz-olarak-tahil-gonderecek-1074535139.html
Rusya, 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl gönderecek
Rusya, 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl gönderecek
Rusya Tarım Bakanı Patruşev, ülkesinin, yakın bir zamanda temel gıda yoksunu ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 25 ila 50 bin ton tahıl gönderileceğini... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:30+0300
2023-08-10T14:30+0300
2023-08-10T14:30+0300
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
dünya
afrika
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Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın yakın gelecekte 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25 ila 50 bin ton tahıl tedarik edeceğini söyledi. Daha önce Temmuz ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Mali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu Afrika ülkelerine tahıl hibe edilmesi talimatını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-abd-tarafi-karadeniz-tahil-girisimi-konusunda-gercek-durumu-gizliyor-1074529820.html
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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, afrika
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, afrika
Rusya, 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl gönderecek
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Rusya Tarım Bakanı Patruşev, ülkesinin, yakın bir zamanda temel gıda yoksunu ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 25 ila 50 bin ton tahıl gönderileceğini açıkladı.
Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın yakın gelecekte 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25 ila 50 bin ton tahıl tedarik edeceğini söyledi.
Daha önce Temmuz ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Mali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu Afrika ülkelerine tahıl hibe edilmesi talimatını vermişti.