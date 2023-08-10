https://sputniknews.com.tr/20230810/rusyada-askeri-trenlerin-goruntulerini-ukraynaya-veren-bir-kisi-vatana-ihanetten-dava-edildi-1074541161.html
Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi
Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi sakininin askeri teçhizat taşıyan trenlerin görüntülerini Ukrayna gizli servisleriyle paylaştığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T17:36+0300
2023-08-10T17:36+0300
2023-08-10T17:36+0300
ukrayna krizi
rusya
internet
mesajlaşma
vatana ihanet
asker
ukrayna
ukrayna krizi
dava
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasında, “Devlete ihanete karışan Samara Bölgesi sakini bir Rusya vatandaşının Rusya’nın güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetine son verildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, zanlının Ukrayna gizli servisleri temsilcileriyle internet mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığı ve talimatlarına uyarak Samara Bölgesi’ndeki askeri trenleri görüntülediği ve görüntüleri, konum ve askeri teçhizat sayısı ile ilgili bilgilerle birlikte ilettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/balitskiy-zaporojye-ngsde-cernobildeki-gibi-bir-nukleer-felaket-yasanamaz-1074540256.html
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rusya, internet, mesajlaşma, vatana ihanet, asker, ukrayna, ukrayna krizi, dava
rusya, internet, mesajlaşma, vatana ihanet, asker, ukrayna, ukrayna krizi, dava
Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi sakininin askeri teçhizat taşıyan trenlerin görüntülerini Ukrayna gizli servisleriyle paylaştığı şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasında, “Devlete ihanete karışan Samara Bölgesi sakini bir Rusya vatandaşının Rusya’nın güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetine son verildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, zanlının Ukrayna gizli servisleri temsilcileriyle internet mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığı ve talimatlarına uyarak Samara Bölgesi’ndeki askeri trenleri görüntülediği ve görüntüleri, konum ve askeri teçhizat sayısı ile ilgili bilgilerle birlikte ilettiği kaydedildi.