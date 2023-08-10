https://sputniknews.com.tr/20230810/rusyada-askeri-trenlerin-goruntulerini-ukraynaya-veren-bir-kisi-vatana-ihanetten-dava-edildi-1074541161.html

Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi

Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi sakininin askeri teçhizat taşıyan trenlerin görüntülerini Ukrayna gizli servisleriyle paylaştığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T17:36+0300

2023-08-10T17:36+0300

2023-08-10T17:36+0300

ukrayna krizi

rusya

internet

mesajlaşma

vatana ihanet

asker

ukrayna

ukrayna krizi

dava

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasında, “Devlete ihanete karışan Samara Bölgesi sakini bir Rusya vatandaşının Rusya’nın güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetine son verildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, zanlının Ukrayna gizli servisleri temsilcileriyle internet mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığı ve talimatlarına uyarak Samara Bölgesi’ndeki askeri trenleri görüntülediği ve görüntüleri, konum ve askeri teçhizat sayısı ile ilgili bilgilerle birlikte ilettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/balitskiy-zaporojye-ngsde-cernobildeki-gibi-bir-nukleer-felaket-yasanamaz-1074540256.html

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rusya, internet, mesajlaşma, vatana ihanet, asker, ukrayna, ukrayna krizi, dava