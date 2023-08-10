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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusyada-askeri-trenlerin-goruntulerini-ukraynaya-veren-bir-kisi-vatana-ihanetten-dava-edildi-1074541161.html
Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi
Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi sakininin askeri teçhizat taşıyan trenlerin görüntülerini Ukrayna gizli servisleriyle paylaştığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T17:36+0300
2023-08-10T17:36+0300
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mesajlaşma
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasında, “Devlete ihanete karışan Samara Bölgesi sakini bir Rusya vatandaşının Rusya’nın güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetine son verildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, zanlının Ukrayna gizli servisleri temsilcileriyle internet mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığı ve talimatlarına uyarak Samara Bölgesi’ndeki askeri trenleri görüntülediği ve görüntüleri, konum ve askeri teçhizat sayısı ile ilgili bilgilerle birlikte ilettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/balitskiy-zaporojye-ngsde-cernobildeki-gibi-bir-nukleer-felaket-yasanamaz-1074540256.html
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rusya, internet, mesajlaşma, vatana ihanet, asker, ukrayna, ukrayna krizi, dava
rusya, internet, mesajlaşma, vatana ihanet, asker, ukrayna, ukrayna krizi, dava

Rusya’da, askeri trenlerin görüntülerini Ukrayna’ya veren bir kişi vatana ihanetten dava edildi

17:36 10.08.2023
© Sputnik / Pavel KomarovRusya'da bir mahkeme
Rusya'da bir mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© Sputnik / Pavel Komarov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi sakininin askeri teçhizat taşıyan trenlerin görüntülerini Ukrayna gizli servisleriyle paylaştığı şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasında, “Devlete ihanete karışan Samara Bölgesi sakini bir Rusya vatandaşının Rusya’nın güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetine son verildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, zanlının Ukrayna gizli servisleri temsilcileriyle internet mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığı ve talimatlarına uyarak Samara Bölgesi’ndeki askeri trenleri görüntülediği ve görüntüleri, konum ve askeri teçhizat sayısı ile ilgili bilgilerle birlikte ilettiği kaydedildi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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