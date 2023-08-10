Balitskiy: Zaporojye NGS'de Çernobil'deki gibi bir nükleer felaket yaşanamaz

Sputnik'e demeç veren Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Kiev'in Zaporojye Nükleer Güç Santrali için oluşturduğu tehdidi gördüklerini ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki 'aklını kaybetmiş uyuşturucu bağımlılarının' ortaya koyabileceği tüm senaryoları çalıştıklarını söyledi.



Hem kimyasal güvenlik hem de radyasyon güvenliği ile ilgili planları olduğunu anlatan Balitskiy, "Bunun için eksiksiz bir savunma alayı var. Kıyıya çıkartma yapılması, sabotaj grubunun sızması gibi farklı senaryolara hazır özel birlikler var. Bu nedenle biz korkmuyoruz ama düşmana karşı temkinli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Balitskiy, tüm kıyı hattına güçlü bir savunma hattı kurulduğunun altını çizdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve santralin güvenli modda çalıştığını anlatan Balitskiy, Zaporojye NGS'de Çernobil'dekine benzer bir nükleer felaketin yaşanamayacağının, tüm tehditlerin etkisiz hale getirileceğinin altını çizdi.



Ukrayna güçlerinin sadece 7-8 kilometre gibi çok yakın bir mesafede bulunması nedeniyle Zaporojye NGS'yi tam kapasiteyle çalıştırmanın bugün itibarıyla mümkün olmadığını da belirten Balitskiy, santrali çalışma moduna geçirmek için cephe hattını güvenli mesafeye itmeleri gerektiğini kaydetti.