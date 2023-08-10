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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230810/memur-zamminda-ayrintilar-netlesiyor-masaya-gelecek-taban-ucret-teklifi-1074524357.html
Memur zammında ayrıntılar netleşiyor: Masaya gelecek taban ücret teklifi
Memur zammında ayrıntılar netleşiyor: Masaya gelecek taban ücret teklifi
Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler üzerinde müzakere süreci... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T07:50+0300
2023-08-10T07:50+0300
ekonomi
memur
emekli
emekli maaşı
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi.Milliyet'in haberine göre, dün itibarıyla başlayan müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları detaylı olarak masaya yatırılacak. Hafta sonuna kadar sürecek müzakerelerin ardından hükümetin zam teklifinin de şekillenmesi öngörülüyor.Teklif 14 Ağustos'taBu kapsamda hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.Müzakere sürecinde Memur-Sen, piyasadaki reel fiyat artışlarına dikkat çekerek, resmi enflasyon hedeflemesi yerine piyasaya göre bir zam teklifi yapılması beklentisini dile getirecek.En düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.Ay sonuna kadar devam etmesi beklenen toplu sözleşme sürecinde, hakem heyetinin son sözü söyleme ihtimali öne çıkıyor.Memur-Sen'in talepleri neler?Toplu sözleşmelerde yetkili konfederasyon olarak kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen, 3’er aylık periyotlarla zam istiyor. Memur-Sen, 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam istiyor. Memur-Sen, memurlar için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılması taleplerinde de bulunuyor.
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memur, emekli, emekli maaşı
memur, emekli, emekli maaşı

Memur zammında ayrıntılar netleşiyor: Masaya gelecek taban ücret teklifi

07:50 10.08.2023
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Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler üzerinde müzakere süreci başladı. Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi.
Milliyet'in haberine göre, dün itibarıyla başlayan müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları detaylı olarak masaya yatırılacak. Hafta sonuna kadar sürecek müzakerelerin ardından hükümetin zam teklifinin de şekillenmesi öngörülüyor.

Teklif 14 Ağustos'ta

Bu kapsamda hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.
Müzakere sürecinde Memur-Sen, piyasadaki reel fiyat artışlarına dikkat çekerek, resmi enflasyon hedeflemesi yerine piyasaya göre bir zam teklifi yapılması beklentisini dile getirecek.
En düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.
Ay sonuna kadar devam etmesi beklenen toplu sözleşme sürecinde, hakem heyetinin son sözü söyleme ihtimali öne çıkıyor.

Memur-Sen'in talepleri neler?

Toplu sözleşmelerde yetkili konfederasyon olarak kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen, 3’er aylık periyotlarla zam istiyor. Memur-Sen, 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam istiyor. Memur-Sen, memurlar için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılması taleplerinde de bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama
06:13
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