https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-isikhandan-toplu-sozlesme-muzakereleri-ile-ilgili-aciklama-1074523117.html
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama
Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T06:13+0300
2023-08-10T06:13+0300
2023-08-10T06:13+0300
türkiye
vedat ışıkhan
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
memur
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "7. Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-emeklilere-zamda-muzakere-sureci-basladi-ilk-rakamin-konusulacagi-tarih-netlesti-1074499728.html
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vedat ışıkhan, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur
vedat ışıkhan, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama
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Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.
Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.
Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "7. Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.