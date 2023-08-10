https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-isikhandan-toplu-sozlesme-muzakereleri-ile-ilgili-aciklama-1074523117.html

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili açıklama

Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T06:13+0300

2023-08-10T06:13+0300

2023-08-10T06:13+0300

türkiye

vedat ışıkhan

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

memur

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "7. Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-emeklilere-zamda-muzakere-sureci-basladi-ilk-rakamin-konusulacagi-tarih-netlesti-1074499728.html

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vedat ışıkhan, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur