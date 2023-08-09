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https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-emeklilere-zamda-muzakere-sureci-basladi-ilk-rakamin-konusulacagi-tarih-netlesti-1074499728.html
Memur ve emeklilere zamda müzakere süreci başladı: İlk rakamın konuşulacağı tarih netleşti
Memur ve emeklilere zamda müzakere süreci başladı: İlk rakamın konuşulacağı tarih netleşti
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T12:31+0300
2023-08-09T12:31+0300
ekonomi
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
toplu sözleşme görüşmeleri
toplu sözleşme
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.Rakam gelecek haftaTüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu.Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.Memur-Sen'den açıklamaMemur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:"Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu havanın, görüşmelerin müzakere kısmında da devam etmesini istiyoruz. Gerçekleşen enflasyon rakamları, Merkez Bankasının revize ettiği enflasyon tahminleri ve çarşının pazarın durumu ortada. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda taleplerimiz oldukça makul. Bundan dolayı kamu işvereni, 14 Ağustos'ta enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli."Memur-Sen'in talepleri neler?Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-memur-emeklisi-maas-zamminda-ilk-asama-tamamlandi-tarihler-belli-oldu-teklif-bekleniyor-1074490123.html
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Memur ve emeklilere zamda müzakere süreci başladı: İlk rakamın konuşulacağı tarih netleşti

12:31 09.08.2023
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. İlk zam teklifinin 14 Ağustos'ta sunulması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.

Rakam gelecek hafta

Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu.
Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.
Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

Memur-Sen'den açıklama

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:
"Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu havanın, görüşmelerin müzakere kısmında da devam etmesini istiyoruz. Gerçekleşen enflasyon rakamları, Merkez Bankasının revize ettiği enflasyon tahminleri ve çarşının pazarın durumu ortada. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda taleplerimiz oldukça makul. Bundan dolayı kamu işvereni, 14 Ağustos'ta enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli."

Memur-Sen'in talepleri neler?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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EKONOMİ
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
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