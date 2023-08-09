Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-memur-emeklisi-maas-zamminda-ilk-asama-tamamlandi-tarihler-belli-oldu-teklif-bekleniyor-1074490123.html
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T06:24+0300
2023-08-09T06:24+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074438348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_141eb9cd621b590709dd06ae0fadef17.jpg
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı.Toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırıldı. 11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.İlk teklif 14 Ağustos'taToplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/abdulkadir-selvi-yazdi-memur-ve-emekli-zamminda-takvim-ortaya-cikti-1074463816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074438348_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddbf95827668aefb606047a70e4f33e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme takvimi, toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme zammı
toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme takvimi, toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme zammı

Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor

06:24 09.08.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırıldı. 11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

İlk teklif 14 Ağustos'ta

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.

15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
EKONOMİ
Abdulkadir Selvi yazdı: Memur ve emekli zammında takvim ortaya çıktı
Dün, 07:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала