https://sputniknews.com.tr/20230809/memur-ve-memur-emeklisi-maas-zamminda-ilk-asama-tamamlandi-tarihler-belli-oldu-teklif-bekleniyor-1074490123.html
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T06:24+0300
2023-08-09T06:24+0300
2023-08-09T06:24+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı.Toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırıldı. 11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.İlk teklif 14 Ağustos'taToplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/abdulkadir-selvi-yazdi-memur-ve-emekli-zamminda-takvim-ortaya-cikti-1074463816.html
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toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme takvimi, toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme zammı
toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme takvimi, toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme zammı
Memur ve memur emeklisi maaş zammında ilk aşama tamamlandı, tarihler belli oldu: Teklif bekleniyor
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Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırıldı. 11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.
İlk teklif 14 Ağustos'ta
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.
15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.