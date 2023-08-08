https://sputniknews.com.tr/20230808/abdulkadir-selvi-yazdi-memur-ve-emekli-zamminda-takvim-ortaya-cikti-1074463816.html

Abdulkadir Selvi yazdı: Memur ve emekli zammında takvim ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi yazdı: Memur ve emekli zammında takvim ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki haftanın önemli olacağını belirtti. Hükümetin teklifini ileteceğini... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T07:26+0300

2023-08-08T07:26+0300

2023-08-08T07:26+0300

ekonomi

abdulkadir selvi

emekli

emekli maaşı

memur

memur maaşı

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk toplantı geçen günlerde gerçekleştirildi. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, toplu sözleşme görüşmelerini yazdı. 'Görüşmelerde önümüzdeki haftanın önemli olacağını' belirten Selvi yazısında, "Çünkü devlet ilk teklifini açıklayacak. Yetkili sendika olarak Memur-Sen teklifini iletti" ifadelerine yer verdi.Emeklilerin maaş zammıyla ilgili ise Selvi, "Ben ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum" dedi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Memurların 2014-2015 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki hafta önemli olacak. Çünkü devlet ilk teklifini açıklayacak. Yetkili sendika olarak Memur-Sen teklifini iletti. Mermur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın fiyat artışları karşısında 6 aylık dilimler halinde yapılacak artışların yeterli olmayacağını söyledi. Artışların 3 ayda bir yapılmasını teklif etti. Memur-Sen’in 936 talebinin 897’si hizmet kolları,129’u ise memurların geneline yönelik talepler. Bunların üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın olumlu yaklaşımı nedeniyle uyumlu bir çalışmanın yürütüldüğü söyleniyor. Ama işin rengi kamunun teklifi ortaya çıkınca belli olacak. 14 Ağustos’ta bakanlık bir teklifte bulunacak. Ama bu nihai teklif değil. Müzakerelerin şekline göre 17 Ağustos’ta kamunun teklifini revize etmesi bekleniyor. 2 taraf anlaşmaya varırsa kamuoyuna deklare edilecek. Ama anlaşma sağlanamazsa 22 Ağustos’tan itibaren ‘hakem’e başvuru süreci işlemeye başlayacak. 25 Ağustos’a kadar ‘hakem’e gidilecek. 31 Ağustos’ta ise ‘hakem’den çıkacak karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.2 önemli noktaSendikaların tekliflerinde geçen dönemlere göre farklılıklar var.1- Memurlara kira yardımı talebi. Kiraların en büyük sorun olduğu günümüzde anlamlı bir teklif. Ama dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olan memurları dikkate alan bir düzenleme yapılıp onların mağdur olmaması sağlanmalı.2- Ayrıca dini bayramlarda emeklilere verilen ikramiyelerin memurlara da verilmesi.Emekliler ne olacak?Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. “Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka kazanacağız” dedi. Ocak ayına kalmadan emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor. Ama ben ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklilerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar."

https://sputniknews.com.tr/20230807/eytli-olup-calisanlari-ilgilendiriyor-hak-kaybi-soz-konusu-degil-1074438502.html

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