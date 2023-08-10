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https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda
Benzin ve motorin fiyatları zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T08:21+0300
2023-08-10T08:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt tankeri
akaryakıt zammı
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Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/lpgye-gece-yarisi-buyuk-zam-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-1074270881.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt tankeri, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt tankeri, akaryakıt zammı

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda

08:21 10.08.2023 (güncellendi: 08:24 10.08.2023)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Benzin ve motorin fiyatları zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin grubunda 1.80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
EKONOMİ
LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum
2 Ağustos, 08:46
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