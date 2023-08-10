https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda

Benzin ve motorin fiyatları zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T08:21+0300

2023-08-10T08:21+0300

2023-08-10T08:24+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt tankeri

akaryakıt zammı

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Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230802/lpgye-gece-yarisi-buyuk-zam-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-1074270881.html

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2023

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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt tankeri, akaryakıt zammı