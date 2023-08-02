LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230802/lpgye-gece-yarisi-buyuk-zam-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-1074270881.html
LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum
LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürüyor. Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T08:46+0300
2023-08-02T08:49+0300
ekonomi
benzin
motorin
lpg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074270727_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_cbd1f0156377ef09b7d28ba9310f9dee.jpg
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorinde zamlar sürerken son olarak LPG'de fiyat artışı yaşandı.LPG'ye gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34.46 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.LPG ise İstanbul'da 16.38 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/benzinin-ardindan-lpgye-de-zam-bekleniyor-1073969187.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074270727_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_286079432112039bc2e7f2a12e35922f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, lpg
benzin, motorin, lpg

LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum

08:46 02.08.2023 (güncellendi: 08:49 02.08.2023)
© AALPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürüyor. Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorinde zamlar sürerken son olarak LPG'de fiyat artışı yaşandı.
LPG'ye gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34.46 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
LPG ise İstanbul'da 16.38 liradan satılıyor.
Otogaz (LPG) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
EKONOMİ
Benzinin ardından LPG'ye de zam bekleniyor
25 Temmuz, 18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала