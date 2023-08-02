https://sputniknews.com.tr/20230802/lpgye-gece-yarisi-buyuk-zam-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-1074270881.html

LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum

LPG'ye gece yarısı büyük zam: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürüyor. Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T08:46+0300

2023-08-02T08:46+0300

2023-08-02T08:49+0300

ekonomi

benzin

motorin

lpg

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorinde zamlar sürerken son olarak LPG'de fiyat artışı yaşandı.LPG'ye gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34.46 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.LPG ise İstanbul'da 16.38 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/benzinin-ardindan-lpgye-de-zam-bekleniyor-1073969187.html

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2023

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benzin, motorin, lpg