https://sputniknews.com.tr/20230725/benzinin-ardindan-lpgye-de-zam-bekleniyor-1073969187.html

Benzinin ardından LPG'ye de zam bekleniyor

Benzinin ardından LPG'ye de zam bekleniyor

Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle bugün gelen benzin zammının ardından otogaza (LPG) da bu gece zam gelecek. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T18:01+0300

2023-07-25T18:01+0300

2023-07-25T18:01+0300

lpg

otogaz

ekonomi

zam

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Dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, yakıt fiyatlarına da yansıyor.21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL artış gerçekleşti. Fiyatlar pompaya yansıtıldı.Daha önce zam yapılan motorinde ise fiyatlar sabit kaldı.Son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 artmış oldu.Cumhuriyet Gazetesi'nin sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) ise bu gece 24 kuruş zam bekleniyor.Otogaz fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında belirgin farklılık gösteriyor. Yaygın bir firmanın fiyatlarına göre, bu geceki zamla birlikte otogazın litre fiyatı ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.

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lpg, otogaz, zam