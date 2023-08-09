https://sputniknews.com.tr/20230809/kocaelide-tmo-silosundaki-patlamada-can-kaybi-1074495876.html
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada can kaybı
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada can kaybı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:49+0300
2023-08-09T10:49+0300
2023-08-09T10:49+0300
türkiye
tmo
patlama
işçi
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TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230807/kocaelide-patlama--1074448978.html
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tmo, patlama, işçi
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada can kaybı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.