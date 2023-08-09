https://sputniknews.com.tr/20230809/kocaelide-tmo-silosundaki-patlamada-can-kaybi-1074495876.html

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada can kaybı

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada can kaybı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T10:49+0300

2023-08-09T10:49+0300

2023-08-09T10:49+0300

türkiye

tmo

patlama

işçi

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TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230807/kocaelide-patlama--1074448978.html

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tmo, patlama, işçi