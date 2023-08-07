https://sputniknews.com.tr/20230807/kocaelide-patlama--1074448978.html
Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama
Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama
Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:58+0300
2023-08-07T14:58+0300
2023-08-07T14:59+0300
türkiye
kocaeli
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Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
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kocaeli
Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama
14:58 07.08.2023 (güncellendi: 14:59 07.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu.
Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.