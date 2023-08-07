https://sputniknews.com.tr/20230807/kocaelide-patlama--1074448978.html

Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama

Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T14:58+0300

2023-08-07T14:58+0300

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türkiye

kocaeli

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Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

türkiye

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