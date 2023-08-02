https://sputniknews.com.tr/20230802/aracin-icinde-cakmak-doldururken-sigara-yakmaya-calisinca-patlama-meydana-geldi-1074306692.html

Aracın içinde çakmak doldururken sigara yakmaya çalışınca patlama meydana geldi

Aracın içinde çakmak doldururken sigara yakmaya çalışınca patlama meydana geldi

Erzurum'da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T19:39+0300

2023-08-02T19:39+0300

2023-08-02T19:52+0300

erzurum

sigara

çakmak

türkiye

yanık

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Erzurum'da Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/aractan-atilan-sigara-izmariti-yangin-cikardi-700-donumluk-arazi-45-dakikada-kule-dondu-1072279396.html

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erzurum, sigara, çakmak, yanık