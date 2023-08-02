https://sputniknews.com.tr/20230802/aracin-icinde-cakmak-doldururken-sigara-yakmaya-calisinca-patlama-meydana-geldi-1074306692.html
Aracın içinde çakmak doldururken sigara yakmaya çalışınca patlama meydana geldi
Aracın içinde çakmak doldururken sigara yakmaya çalışınca patlama meydana geldi
Erzurum'da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T19:39+0300
2023-08-02T19:39+0300
2023-08-02T19:52+0300
erzurum
sigara
çakmak
türkiye
yanık
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Erzurum'da Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/aractan-atilan-sigara-izmariti-yangin-cikardi-700-donumluk-arazi-45-dakikada-kule-dondu-1072279396.html
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erzurum, sigara, çakmak, yanık
erzurum, sigara, çakmak, yanık
Aracın içinde çakmak doldururken sigara yakmaya çalışınca patlama meydana geldi
19:39 02.08.2023 (güncellendi: 19:52 02.08.2023) Abone ol
Erzurum'da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle sevk edildikleri hastanede tedavilerine devam ediliyor.
Erzurum'da Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.
Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.
Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.